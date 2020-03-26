Коронавирус в Европе: в Британии за сутки заболели почти полторы тысячи человек

За истекшую среду, по данным британского правительства, число инфицированных коронавирусом COVID-19 в стране выросло до 9,529 тыс. подтвержденных случаев, скончались 463 человека.
Во вторник сообщалось о 8,077 тыс. больных и 422 случаях летального исхода, вызываемого вирусом заболевания.
Правительство прогнозировало пик заболеваемости коронавирусом в стране в ближайшие недели и обратилось к производителям с просьбой обеспечить службу здравоохранения необходимыми материалами и оборудованием, в частности, аппаратами искусственной вентиляции легких. Их количества в настоящее время, с учетом прогнозов роста числа больных, недостаточно.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник призвал население страны самоизолироваться и соблюдать домашний режим, чтобы остановить распространение вируса.
Напомним:
По состоянию на 1:30 по киевскому времени четверга, в мире насчитывалось 430 тыс. 870 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 20 тыс. 81, поправились более 102 тыс.
Министерство здравоохранения Чехии расширило введенные правительством меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса.
В связи с распространением коронавируса в Египте начали дезинфицировать Великие Пирамиды Гизы.
У 71-летнего британского принца Чарльза диагностировали COVID-19
Финский парламент переходит на удаленный режим работы в связи с коронавирусом в стране.
В Венгрии в результате заражения коронавирусом умер заместитель председателя британской дипломатической миссии в Будапеште Стивен Дик.