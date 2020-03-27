Лидеры ЕС: Пандемия COVID-19 представляет собой беспрецедентную проблему

Новости мира:ЕС сделает все необходимое, чтобы защитить граждан и преодолеть кризис пандемии, сохранив европейские ценности.

Евросоюз сделает все необходимое, чтобы защитить граждан и преодолеть кризис пандемии коронавируса, сохранив при этом европейские ценности и образ жизни, заявили лидеры стран ЕС, которые в четверг впервые провели официальное заседание Европейского совета в форме видеоконференции.

"Пандемия COVID-19 представляет собой беспрецедентную проблему для Европы и всего мира. Она требует срочных, решительных и комплексных действий на уровне ЕС, на национальном, региональном и местном уровнях", - говорится в совместном заявлении членов Европейского совета.

"Мы осознаем бремя, которым эти меры ложатся на всех наших граждан, и высоко оцениваем их чувство ответственности", - отмечается далее в документе.

Лидеры стран ЕС заявили о решимости сотрудничать с международным сообществом и внешними партнерами союза в борьбе с глобальной пандемией.

Страны ЕС продолжат работу по пяти направлениям, определенным на видеоконференциях 10 и 17 марта:

ограничение распространения вируса,

обеспечение необходимыми медицинскими материалами,

продвижение научно-исследовательской работы,

преодоление социально-экономических последствий пандемии,

помощь в возвращении граждан, застрявших в третьих странах.

Напомним: