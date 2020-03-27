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Лидеры ЕС: Пандемия COVID-19 представляет собой беспрецедентную проблему

Лидеры ЕС: Пандемия COVID-19 представляет собой беспрецедентную проблему
03:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:ЕС сделает все необходимое, чтобы защитить граждан и преодолеть кризис пандемии, сохранив европейские ценности.

Евросоюз сделает все необходимое, чтобы защитить граждан и преодолеть кризис пандемии коронавируса, сохранив при этом европейские ценности и образ жизни, заявили лидеры стран ЕС, которые в четверг впервые провели официальное заседание Европейского совета в форме видеоконференции.

"Пандемия COVID-19 представляет собой беспрецедентную проблему для Европы и всего мира. Она требует срочных, решительных и комплексных действий на уровне ЕС, на национальном, региональном и местном уровнях", - говорится в совместном заявлении членов Европейского совета.

"Мы осознаем бремя, которым эти меры ложатся на всех наших граждан, и высоко оцениваем их чувство ответственности", - отмечается далее в документе.

Лидеры стран ЕС заявили о решимости сотрудничать с международным сообществом и внешними партнерами союза в борьбе с глобальной пандемией.

Страны ЕС продолжат работу по пяти направлениям, определенным на видеоконференциях 10 и 17 марта:

  • ограничение распространения вируса,
  • обеспечение необходимыми медицинскими материалами,
  • продвижение научно-исследовательской работы,
  • преодоление социально-экономических последствий пандемии,
  • помощь в возвращении граждан, застрявших в третьих странах.

Напомним: 

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ЕС, Пандемия, Коронавирус, Еропейский совет.
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