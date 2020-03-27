Лидеры ЕС: Пандемия COVID-19 представляет собой беспрецедентную проблему

Евросоюз сделает все необходимое, чтобы защитить граждан и преодолеть кризис пандемии коронавируса, сохранив при этом европейские ценности и образ жизни, заявили лидеры стран ЕС, которые в четверг впервые провели официальное заседание Европейского совета в форме видеоконференции.
"Пандемия COVID-19 представляет собой беспрецедентную проблему для Европы и всего мира. Она требует срочных, решительных и комплексных действий на уровне ЕС, на национальном, региональном и местном уровнях", - говорится в совместном заявлении членов Европейского совета.
"Мы осознаем бремя, которым эти меры ложатся на всех наших граждан, и высоко оцениваем их чувство ответственности", - отмечается далее в документе.
Лидеры стран ЕС заявили о решимости сотрудничать с международным сообществом и внешними партнерами союза в борьбе с глобальной пандемией.
Страны ЕС продолжат работу по пяти направлениям, определенным на видеоконференциях 10 и 17 марта:
Напомним:
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