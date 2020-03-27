Во Франции число зараженных коронавирусом превысило 30 тыс

Новости мира:Во Франции количество зараженных коронавирусом превысило 30 тыс., почти 2 тыс. скончались.

Во Франции скончалась самая юная из погибших от коронавируса пациентка - девушка 16 лет, объявил на ежедневном брифинге в пятницу директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения Франции, профессор Жером Саломон.

С начала эпидемии, сообщил он, в больницах от COVID-19 умерли 1 тыс. 995 человек, в том числе 299 скончались за последние сутки.

По стране зарегистрированы 32 тыс. 964 случая заражения, отметил Саломон.

По его данным, 15 тыс. 732 пациента госпитализированы, 3 тыс. 787 находятся в реанимационных отделениях в тяжелом состоянии.

При этом вылечились и выписались из больниц 5 тыс. 700 человек.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил в пятницу о продлении режима изоляции граждан страны на дополнительные две недели, то есть, по крайней мере, до 15 апреля. Глава французского правительства при этом предупредил, что по истечении этого периода, изоляция может быть продлена снова, если того потребует ситуация.

Напомним: