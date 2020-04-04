COVID-19 в Бельгии: Медики за сутки зафиксировали более 1600 случаев заражения

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Бельгии медики зафиксировали более 1600 случаев заражения за последние сутки.

В течение прошлых 24 часов в Бельгии был подтвержден 1661 случай заболевания COVID-19, общее количество инфицированных с начала пандемии в этой стране достигло 18 431.

Такую информацию в субботу со ссылкой на Кризисный центр Бельгии обнародовало издание "The Brussels Times".

"За последние 24 часа подтвержден 1661 новый случай инфицирования, что довело общее количество людей, заболевших COVID-19, до 18431. Пять процентов этих случаев было выявлено во Фландрии (831), 39 процентов – в Валлонии (652) и 10 процентов (162) – в Брюсселе. Министерство не располагает данными о месте проживания еще 16 заболевших", - говорится в сообщении.

За сутки были госпитализированы еще 503 человека. Общее количество госпитализированных-7773 человека, из них 1245 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии (+40 за сутки), 985 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За сутки 140 человек умерли от COVID-19, общее количество летальных случаев возросло в Бельгии до 1283.

В то же время вчера 375 пациентов были выписаны из бельгийских больниц. Общее количество людей, успешно преодолевших болезнь, с начала пандемии составляет 3247 человек.

Напомним: