COVID-19 в Бельгии: Медики за сутки зафиксировали более 1600 случаев заражения

В течение прошлых 24 часов в Бельгии был подтвержден 1661 случай заболевания COVID-19, общее количество инфицированных с начала пандемии в этой стране достигло 18 431.
Такую информацию в субботу со ссылкой на Кризисный центр Бельгии обнародовало издание "The Brussels Times".
"За последние 24 часа подтвержден 1661 новый случай инфицирования, что довело общее количество людей, заболевших COVID-19, до 18431. Пять процентов этих случаев было выявлено во Фландрии (831), 39 процентов – в Валлонии (652) и 10 процентов (162) – в Брюсселе. Министерство не располагает данными о месте проживания еще 16 заболевших", - говорится в сообщении.
За сутки были госпитализированы еще 503 человека. Общее количество госпитализированных-7773 человека, из них 1245 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии (+40 за сутки), 985 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
За сутки 140 человек умерли от COVID-19, общее количество летальных случаев возросло в Бельгии до 1283.
В то же время вчера 375 пациентов были выписаны из бельгийских больниц. Общее количество людей, успешно преодолевших болезнь, с начала пандемии составляет 3247 человек.
Напомним:
По состоянию на 10:00 4 апреля в Украине заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 1096 человек, выздоровели 23 пациента, зафиксированы 28 летальных случаев. За минувшие сутки подтверждены 154 новых случая заражения COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.
Китайские ученые из Уханьского института вирологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета взяли образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, живущих на территории города Ухань и пришли к выводу, что примерно 15% животных заражены коронавирусом.
Некоторые ученые склонны полагать, что коронавирус может попасть в воздух через дыхание инфицированного человека и оставаться там после этого заразным на протяжении трех часов.
Один из работников небольшого киевского научно-исследовательского предприятия, входящего в состав ГК "Укроборонпром", заболел коронавирусом и находится на лечении.
По состоянию на утро 4 апреля, в мире насчитывалось 1 100 283 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 58 тыс. 929 человек, выздоровели около 226 тыс.