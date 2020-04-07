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Власти Чехии ослабить карантинные ограничения

Власти Чехии ослабить карантинные ограничения
12:16 Сегодня Телеграф

Новости мира:Власти Чехии решили ослабить карантинные ограничения, внедренные для борьбы с коронавирусом.

Правительство Чехии решило ослабить некоторые ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Со вторника гражданам снова позволят заниматься неконтактными видами спорта, например бегом и теннисом.

"Правительство решило, что со вторника будут разрешены занятия спортом и открытые спортивные площадки. Это не коллективные виды спорта, а индивидуальные", - заявил вице-премьер Карел Гавличек, добавив, что занятия в закрытых спортивных залах запрещены.

Правительство также решило с четверга открыть магазины строительных материалов, техники, продажи товаров для различных хобби и сервисы ремонта велосипедов. Но все должны придерживаться строгих гигиенических правил.

Тесты на коронавирус: В Чехии спадает волна заражений Covid-19

В то же время, сохраняется запрет выходить на улицу, если нет четкой причины для этого - главным образом выход в магазин, на работу или оказание помощи родственникам.

Также необходимо носить маску в общественных местах и не собираться в группы более двух человек, если они не являются членами семьи.

Сегодня парламент Чехии должен решить, на сколько продлевать срок чрезвычайного положения - на 14 или 30 дней. Глава МВД Чехии Ян Гамачек накануне выступил за большее продолжение, но есть большая вероятность, что будет принято решение о продлении до 30 апреля.

Карта коронавируса в Украине и мире 7 апреля: как распространяется Covid-19

Напомним, правительство Дании начнет ослаблять жесткие карантинные ограничения со следующей недели, в частности, откроет детские сады и начальные школы.

Италия в понедельник утвердила новый пакет экономических мер, включая ужесточение правил по борьбе против поглощения и государственные гарантии на ссуды и инвестиции, на сумму 400 миллиардов евро для помощи бизнесу.

В Австрии в течение последних 9 дней наблюдается уменьшение роста количества больных COVID-19, и на сегодняшний день этот ежедневный рост составляет лишь 1,6%.

В мире насчитывалось 1 млн 348 тыс. 628 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 74 тыс. 834 человек, поправились 285 тысяч.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Чехия, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирус в Чехии, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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