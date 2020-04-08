Французы бросают пить, а итальянцы и американцы удваивают дозы: Влияние карантина

Новости мира:В связи с распространением коронавируса и введением карантина в разных странах Европы потребление спиртного сильно изменилось.

Французы на карантине сократили потребление шампанского в два раза. Об этом свидетельствуют данные исследования маркетинговой компании Nielsen, передает francetvinfo.fr.

"Эпидемия нанесла серьезный удар по рынку алкоголя во Франции. Некоторые алкогольные напитки подверглись резкому и существенному падению спроса. В частности, шампанское (-52,5%) и другие игристые вина (-28,8%), ликеры и сидр. Небольшой рост наблюдается в сегменте продаж пива (+6,9%), розового вина (+3,2%), анисовой водки и рома", - говорят исследователи.

В целом, за первые две недели карантина показатель продаж алкогольных напитков в супермаркетах страны упал на 16,1%.

"Если за двенадцать дней, предшествовавших введению карантина, продажи алкогольных напитков в супермаркетах увеличились на 12,4%, то за следующие 12 дней они снизились на 16,1%", - отметил аналитический директор компании Nielsen Николя Лежер.

Абсолютно противоположная ситуация с потреблением алкогольных напитков на карантине у жителей США. Так, в Америке на фоне распространения коронавируса спрос на спиртное рекордно растет.

Всего за одну неделю продажи алкоголя в США выросли на 55% в годовом выражении, подсчитали в маркетинговой компании Nielsen.

Больше всего выросли продажи крепкого алкоголя - на 75% (неделей ранее рост составил 26%), продажи вина - на 66% (28%). Продажи пива выросли на 42% (14%).

А онлайн-продажи алкоголя выросли на 243%.

Наращивают потребление алкоголя на карантине и итальянцы. Так, Италия, пострадавшая от заболевания больше всего, в настоящее время испытывает беспрецедентный рост спроса на вино.

Например, за время карантина продажи вина в Риме выросли на 240%, во Флоренции - на 220%.

В Украине официальных данных по поводу роста показателей продаж спиртных напитков пока нет.

Напомним:

По состоянию на утро 8 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 432 тыс. 577 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 82 тыс. 194 человек, поправились 301 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1668 случая заболевания COVID-19, из них 52 – летальных, выздоровели после коронавируса 35 человек.

Для киевлян начала работать виртуальная платформа эмоциональной поддержки.

Министерство юстиции Украины поддерживает идею освобождения осужденных в связи с коронавирусом, однако - в ограниченном количестве.

Во время карантина стать на учет в центре занятости можно дистанционно, заполнив заявления дома и направив их онлайн.

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний считает, что богослужения в предпасхальные дни и на Пасху должны быть, но так, чтобы верующие к ним присоединялись через трансляции.

Вопрос ослабления карантина в Украине может быть поднят на обсуждение не ранее второй половины апреля, заявил замглавы Минздрава Ляшко.

Украина отправила в Италию самолет с 5000 литров дезинфекционных жидкостей для нужд медиков.