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Беспорядки в Брюсселе: полиция арестовала 45 человек (Видео)

Беспорядки в Брюсселе: полиция арестовала 45 человек (Видео)
16:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:В Брюсселе произошли массовые беспорядки, полиция применила дубинки и водометы.

45 человек арестованы во время беспорядков в ночь на воскресенье в брюссельском районе Андерлехт. Беспорядки начались после того, как при попытке побега от полиции во время проверки личности погиб молодой человек, житель этого района бельгийской столицы.

Об этом в воскресенье сообщает бельгийское издание "The Brussels Times".

"Молодежь вступила в столкновение с полицией после того, как один молодой человек погиб при попытке избежать контроля со стороны полиции. В результате 45 человек были арестованы. Беспорядки возникли, главным образом, вокруг станций метро Clemenceau и Place du Conseil, где расположена местная мэрия", - говорится в публикации.

19-летний молодой человек на скутере был остановлен полицией для проверки личности, а погиб при столкновении с другой полицейской машиной, когда пытался скрыться на своем автомобиле от полиции по встречной полосе движения. Прокуратура Брюсселя сейчас ведет расследование этой трагедии.

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Инцидент привел к выходу на улицы большого количества молодежи, несмотря на ограничительные меры, связанные с всплеском коронавируса. В ответ было увеличено присутствие полиции на месте происшествия. Молодежь начала забрасывать полицию камнями, та ответила применением дубинок и водометов. В результате беспорядков несколько полицейских машин были подожжены. На одном из видео, которое распространено в социальных сетях, видно, как человек в маске сделал несколько выстрелов в воздух из оружия, которое было похищено из одного из таких полицейских автомобилей.

Семья погибшего молодого человека по имени Адил (Adil) призвала молодежь к спокойствию.

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По состоянию на утро воскресенья ситуация утихла, хотя в "проблемном" районе Брюсселя сохраняется усиленное присутствие полиции, включая полицейские водометные машины.

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Брюссель, Бельгия, Протесты.
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