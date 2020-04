Беспорядки в Брюсселе: полиция арестовала 45 человек (Видео)

45 человек арестованы во время беспорядков в ночь на воскресенье в брюссельском районе Андерлехт. Беспорядки начались после того, как при попытке побега от полиции во время проверки личности погиб молодой человек, житель этого района бельгийской столицы.

Об этом в воскресенье сообщает бельгийское издание "The Brussels Times".

"Молодежь вступила в столкновение с полицией после того, как один молодой человек погиб при попытке избежать контроля со стороны полиции. В результате 45 человек были арестованы. Беспорядки возникли, главным образом, вокруг станций метро Clemenceau и Place du Conseil, где расположена местная мэрия", - говорится в публикации.

19-летний молодой человек на скутере был остановлен полицией для проверки личности, а погиб при столкновении с другой полицейской машиной, когда пытался скрыться на своем автомобиле от полиции по встречной полосе движения. Прокуратура Брюсселя сейчас ведет расследование этой трагедии.

In Anderlecht, a group of young people started an unrest against the Belgian police after a 19-year-old died trying to escape a police check on the night of Saturday. pic.twitter.com/1OFjEdrLYk

Инцидент привел к выходу на улицы большого количества молодежи, несмотря на ограничительные меры, связанные с всплеском коронавируса. В ответ было увеличено присутствие полиции на месте происшествия. Молодежь начала забрасывать полицию камнями, та ответила применением дубинок и водометов. В результате беспорядков несколько полицейских машин были подожжены. На одном из видео, которое распространено в социальных сетях, видно, как человек в маске сделал несколько выстрелов в воздух из оружия, которое было похищено из одного из таких полицейских автомобилей.

Семья погибшего молодого человека по имени Адил (Adil) призвала молодежь к спокойствию.

Jack Dawkins, Apr 12, 2020

More footage has emerged of the new Belgians rioting in Anderlecht, Brussels, this is all going on while the country is supposed to be on lockdown because of Coronavirus. pic.twitter.com/qQXjTuSU0g

— TROLL HUNTER (@BrettEverest) April 12, 2020