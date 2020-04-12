Коронавирус в Австрии: более половины инфицированных выздоровели

С начала распространения нового коронавируса в Австрии было обнаружено почти 14 тысяч инфицированных, половина из которых уже выздоровела.
Об этом свидетельствуют данные австрийского Минздрава.
По состоянию на 9.30 12 апреля, в Австрии в целом было зафиксировано 13 945 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 350 человек.
В то же время, как сообщает Минздрав Австрии, по состоянию на утро воскресенья 6 987 зараженных людей уже выздоровели. Количество активных случаев заболевания составляет 6 608 человек. В госпиталях сейчас находятся 1 035 больных COVID-19, из которых 243 - в отделении интенсивной терапии.
Всего в Австрии уже шестой день подряд наблюдается уменьшение количества активных случаев заболевания COVID-19.
В республике было проведено почти 145 тыс. тестов на выявление нового коронавируса.
Ранее учитывая уменьшение роста инфицирования коронавируса австрийское правительство представило "рабочую карту" постепенной отмены принятых из-за корона-кризиса ограничений. Воплощение ее начнется пошагово с 14 апреля при условии, что тенденция сохранится, и австрийцы проявят на Пасху ту же самодисциплину и ответственность, как и раньше.
По состоянию на утро 12 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 780 тысяч 713 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 108 837 человек.
В Украине зафиксировано уже 2777 случая заболевания COVID-19, из них 83 – летальных.
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