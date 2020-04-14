Covid-19 во Франции: за сутки зарегистрировано более 2,5 тысяч случаев заражения

Новости мира:Число жертв коронавируса во Франции приблизилось к 15 тысячам.

Во Франции, по данным на понедельник, общее количество жертв коронавируса составляет 14 967 человек, сообщил на брифинге в Париже директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения страны Жером Саломон.

За минувшие сутки 335 пациентов умерли в больницах, еще 239 - в домах престарелых.

В реанимационных отделениях в понедельник находится 6821 пациент.

С начала эпидемии зарегистрировано 98 076 выявленных случаев заражения COVID-19. В том числе за последние сутки - 2673.

По состоянию на утро 13 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 851 тыс. 531 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 114 тыс. 290 человек, поправились 461 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 3102 случая заболевания COVID-19, из них 93 – летальных, выздоровели после коронавируса 97 человек.

Напомним: