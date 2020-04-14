Covid-19 во Франции: за сутки зарегистрировано более 2,5 тысяч случаев заражения

Во Франции, по данным на понедельник, общее количество жертв коронавируса составляет 14 967 человек, сообщил на брифинге в Париже директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения страны Жером Саломон.
За минувшие сутки 335 пациентов умерли в больницах, еще 239 - в домах престарелых.
В реанимационных отделениях в понедельник находится 6821 пациент.
С начала эпидемии зарегистрировано 98 076 выявленных случаев заражения COVID-19. В том числе за последние сутки - 2673.
По состоянию на утро 13 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 851 тыс. 531 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 114 тыс. 290 человек, поправились 461 тысяч.
В Украине зафиксировано уже 3102 случая заболевания COVID-19, из них 93 – летальных, выздоровели после коронавируса 97 человек.
Напомним:
Турция продолжит практику введения комендантского часа в выходные дни, чтобы остановить распространение коронавируса.
Количество летальных случаев вследствие пандемии коронавируса в Италии превысило двадцать тысяч и составляет 20 465 человек.
Британские власти на этой неделе не планируют смягчать ограничения, введенные из-за распространения COVID-19.
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо считает, что худший период в ситуации с распространением коронавируса в этом американском штате уже позади.
Странам следует снимать введенные из-за COVID-19 ограничения постепенно, при этом учитывая особенности коронавируса, заявил в понедельник гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.