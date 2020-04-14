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Макрон о пандемии: Нужно подготовиться к тому, что будет потом

Макрон о пандемии: Нужно подготовиться к тому, что будет потом
05:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Макрон обещает восстановить финансовую и продовольственную независимость после COVID-19.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник заявил о необходимости восстановления финансовой и продовольственной независимости страны после завершения кризиса с коронавирусом COVID-19.

"В ближайшие недели нам будет нужно подготовиться к тому, что будет потом. Нам будет нужно восстановить экономику с тем, чтобы вернуть надежду нашим работникам, предпринимателям, сохранить нашу финансовую независимость", - сказал Макрон в ходе обращения к нации.

"Нам будет нужно вновь выстроить независимость Франции в сельском хозяйстве, промышленности и в сфере технологий. И нужно больше стратегической автономии для нашей Европы", - добавил он.

Президент Франции признал, что французский медперсонал, который ведет борьбу с коронавирусом, не получает достойную зарплату. "Сегодня наша страна держится на тех женщинах и мужчинах, заслуги которых оплачиваются так плохо", - сказал Макрон и пообещал решить и эту проблему.

Ранее в понедельник он объявил о продлении режима самоизоляции во Франции до 11 мая.

Суммарное число инфицированных COVID-19 в мире превысило 2 млн.

В Украине зафиксировано уже 3102 случая заболевания COVID-19, из них 93 – летальных, выздоровели после коронавируса 97 человек.

Напомним: 

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Все по теме:

Пандемия, Коронавирус, Эммануэль Макрон, Covid-19.
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