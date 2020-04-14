Макрон о пандемии: Нужно подготовиться к тому, что будет потом

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник заявил о необходимости восстановления финансовой и продовольственной независимости страны после завершения кризиса с коронавирусом COVID-19.
"В ближайшие недели нам будет нужно подготовиться к тому, что будет потом. Нам будет нужно восстановить экономику с тем, чтобы вернуть надежду нашим работникам, предпринимателям, сохранить нашу финансовую независимость", - сказал Макрон в ходе обращения к нации.
"Нам будет нужно вновь выстроить независимость Франции в сельском хозяйстве, промышленности и в сфере технологий. И нужно больше стратегической автономии для нашей Европы", - добавил он.
Президент Франции признал, что французский медперсонал, который ведет борьбу с коронавирусом, не получает достойную зарплату. "Сегодня наша страна держится на тех женщинах и мужчинах, заслуги которых оплачиваются так плохо", - сказал Макрон и пообещал решить и эту проблему.
Ранее в понедельник он объявил о продлении режима самоизоляции во Франции до 11 мая.
Суммарное число инфицированных COVID-19 в мире превысило 2 млн.
В Украине зафиксировано уже 3102 случая заболевания COVID-19, из них 93 – летальных, выздоровели после коронавируса 97 человек.
Напомним:
Турция продолжит практику введения комендантского часа в выходные дни, чтобы остановить распространение коронавируса.
Количество летальных случаев вследствие пандемии коронавируса в Италии превысило двадцать тысяч и составляет 20 465 человек.
Британские власти на этой неделе не планируют смягчать ограничения, введенные из-за распространения COVID-19.
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо считает, что худший период в ситуации с распространением коронавируса в этом американском штате уже позади.
Странам следует снимать введенные из-за COVID-19 ограничения постепенно, при этом учитывая особенности коронавируса, заявил в понедельник гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.