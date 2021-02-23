Еще одна страна согласилась поделиться с Украиной остатками вакцины от COVID-19

К Польше, которая готова отдать Украине остатки вакцины от коронавируса после массовой вакцинации в стране, присоединилась и Литва.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции по итогам рабочего визита министра иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в Украину.

"Мы обсудили борьбу с коронавируса. И я очень благодарен Габриэлису, что он сообщил такую информацию: когда у Литвы появятся излишки вакцины от коронавируса, она с радостью поделится ею с Украиной", - заявил он.

В свою очередь, его литовский коллега подтвердил намерение поделиться остатками вакцины от COVID-19 в случае необходимости.

"Я выразил свое беспокойство относительно недостаточного количества вакцин от коронавируса и убедил министра, что в случае возникновения излишек, конечно, мы поделимся с Украиной", - заявил Габриэлис.

Как сообщал "Телеграф", по состоянию на вторник, 23 февраля, в Украине зафиксировали 4 182 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Скончались более полутора сотен человек, что втрое больше, чем в предыдущие сутки.

Также на фоне получения первой партии вакцины от коронавируса в Украине 23 февраля, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в деталях рассказал, каким образом будет проходить процесс вакцинации от COVID-19, отметив, что старт вакцинации планируется на 24 февраля.