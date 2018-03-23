В Калифорнии протестуют из-за того, что полиция застрелила мужчину

В американском городе Сакраменто (штат Калифорния) протестующие против убийства невооруженного чернокожего мужчины полицейскими заблокировали автостраду и баскетбольную арену. Об этом сообщает ВВС.

"Протестующие в Сакраменто, Калифорния, заблокировали автостраду и баскетбольную арену из-за убийства невооруженного чернокожего мужчины", - говорится в сообщении.

В результате чего домашний матч "Сакраменто" против "Атланты" начался с опозданием. Протесты вызваны публикацией видео, в котором было показано убийство 22-летнего Стефана Кларка.

Полицейские застрелили Кларка, произведя примерно 20 выстрелов, на заднем дворе дома его бабушки и дедушки. Его подозревали во взломе автомобилей и дома в этом районе.

Офицеры полагали, что у Кларка был пистолет, однако на месте происшествия не было найдено оружия - только мобильный телефон.

Смерть Кларка является последней в серии убийств афроамериканцев полицейскими, которая вызвала массовые протесты и разжигание дебатов о расовой нетерпимости в США.