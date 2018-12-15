Систему здравоохранения США Obamacare признали антиконституционной

Новости мира: Американский суд признал неконституционным систему здравоохранения Obamacare.

Суд в американском штате Техас объявил антиконституционной реформу системы здравоохранения в США, введенную при президентстве Барака Обамы (Obamacare).

Решение было обнародовано в пятницу, 14 декабря, сообщает DW.

"Реформа была признана неконституционной, поскольку ранее Конгресс США при внесении изменений в налоговое законодательство отменил штрафы за отсутствие медицинского страхования, которые и предусматривала система Obamacare. Суд пришел к выводу, что после этих изменений закон стал недействительным, поскольку это положение было "основополагающим элементом" программы", - говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп приветствовал решение техасского судьи Рида О'Коннора. "Вау, но не удивительно, Obamaсare только что объявлена неконституционной авторитетным судьей в Техасе. Отличная новость для Америки! Как я всегда и предполагал, Obamacare будет отвергнута как антиконституционная катастрофа!" - написал он в Twitter.

Трамп также призвал Конгресс принять "сильный закон", который обеспечит прекрасную медицинскую помощь.

В Белом доме заявили, что ожидают, что дело будет обжаловано в Верховном суде. "До рассмотрения апелляции закон остается в силе", - говорится в заявлении.

Представители Демократической партии резко раскритиковали решение суда. В частности, лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер сказал, что постановление суда в Техасе, очевидно, "основывается на ложной правовой аргументации", и выразил надежду на то, что оно будет отвергнуто судом высшей инстанции.

Против иска республиканцев также выступили 17 генеральных прокуроров-демократов, которые утверждают, что изменение налогового законодательства не означает, что вся программа Obamacare является неконституционной. "Наша борьба за спасение Obamacare еще далеко не закончена, мы будем продолжать бороться с этими усилиями, направленными на то, чтобы лишить американцев здравоохранения", - заявил генпрокурор Калифорнии Хавьер Беккера.

Как известно, Верховный суд США в 2012 году постановил сохранить Obamacare. Пять из девяти судей, которые тогда проголосовали за сохранение закона, до сих пор являются членами Верховного суда.