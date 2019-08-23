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Тейлор - о важности создания электронного реестра ветеранов в Украине

Тейлор - о важности создания электронного реестра ветеранов в Украине
18:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:Уильям Тейлор призвал Украину определиться с форматом Минветеранов.

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор отмечает важность создания централизованного электронного реестра ветеранов по всей Украине.

Как сообщает сайт Посольства США в Украине, об этом Тейлор заявил на Международном ветеранском и волонтерском форуме.

”Сегодня мы воздаем дань уважения более 350 тысячам украинцев, которые защищали свою страну - вашу страну, находясь в рядах вашей армии - в это историческое время. Украинские ветераны - олицетворяют лучшие черты своей страны: силу, храбрость, стойкость”, - заявил Тейлор.

Он подчеркнул, что американцы хорошо знают из своего ветеранского опыта о вызовах, с которыми ветераны встречаются после возвращения с войны, приспосабливаясь к гражданской жизни.

”США поддерживают усилия Украины по облегчению ветеранам перехода к гражданской жизни. Наши совместные усилия помогают ветеранам найти новую работу и получить медицинскую помощь, которую они заслуживают”, - добавил Тейлор.

При этом дипломат отметил, что США будут верны партнерству с Украиной для укрепления институтов и содействия улучшению жизни ветеранов.

Также он отметил вклад гражданского общества, ”так много уже сделало, чтобы помочь ветеранам и которое в дальнейшем будет играть решающую роль”.

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”Многое уже сделано, но много работы еще впереди. Например, создание мощного централизованного электронного реестра ветеранов обеспечило бы эффективное предоставление услуг ветеранам по всей Украине”, - подчеркнул Тейлор.

”Со своей стороны, правительство Соединенных Штатов будет продолжать поддерживать такие проекты как "Ветеран Хаб", чтобы ветераны могли приобретать новые знания и навыки в безопасных, комфортных условиях. Этот форум сегодня является еще одним шагом в процессе формирования доверия между обществом ветеранов, гражданским обществом и украинским государством”, - заявил Тейлор.

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США, Уильям Тейлор, Минветеранов.
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