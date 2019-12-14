В Конгрессе США демократы требуют самоотвода лидера республиканцев

Новости мира:Демократы требуют самоотвода лидера республиканцев в Сенате.

Демократы в Конгрессе США требуют самоотвода лидера республиканцев в верхней палате Митча Макконнелла, который заявил, что прореспубликанский Сенат непосредственно будет сотрудничать с юристами Белого дома, чтобы не допустить импичмента президента.

Об этом сообщает американское центральное издание The New York Times.

"В то время, как Палата представителей на следующей неделе собирается провести голосование по импичменту президента Трампа, сенатор Митч МакКоннелл работал рука об руку с Белым домом над разработкой планов по слушаниям в Сенате", - отмечает издание.

Газета ссылается на интервью Макконнела для Fox News, в котором законодатель заявил: "Все, что я буду делать во время этого процесса, будет происходить в координации с юристом Белого дома".

Возмущенные тем, что администрация Трампа вместе с республиканцами хотят нивелировать полномочия целого института власти, который в судебном процессе над президентом должен быть независимым от Белого дома, демократы обвинили Макконнелла в пренебрежении обязанностями "беспристрастного правосудия".

"Если статьи об импичменте будут направлены в Сенат, каждый отдельный сенатор принесетприсягу по беспристрастному правосудию", - заявил в этой связи лидер демократического меньшинства сенатор Чак Шумер. Он отметил, что Сенат должен обеспечить "справедливый и честный процесс", который позволит независимо выяснять все факты нарушений со стороны президента.

Конгрессмен от демократов Вал Демингс, который рассматривается как возможный официальный представитель нижней палаты при рассмотрении дела об импичменте, пошел дальше и "призвал Макконнелла объявить самоотвод от процесса об импичменте", пишет издание. Ведь Сенат вместе со всеми его членами будет выступать в роли большого жюри присяжных.

"Ни один суд страны не позволит члену жюри присяжных (в Сенате - ред.) выполнять также функции защитника обвиняемого. Только сенатор Макконнелл принесет присягу о беспристрастности, которую требует Конституция, он будет нарушать эту присягу", - заявил Демингс.

Как сообщалось, в пятницу Юридический комитет Палаты представителей США большинством голосов утвердил две статьи по импичменту президента Дональда Трампа. Они включат злоупотребления властью, а также обструкцию Конгресса в процессе расследования по импичменту главы Белого дома.