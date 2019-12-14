Скачать
Суббота, 14.12.2019
На Донбассе погиб украинский боец
На Донбассе погиб украинский боец
ПЦУ опубликовала постановления Архиерейского собора
ПЦУ опубликовала постановления Архиерейского собора
Битва лидеров: Марлос принес Шахтеру победу над Зарей
Битва лидеров: Марлос принес Шахтеру победу над Зарей
Мисс Мира 2019: кто стал победительницей главного конкурса красоты (Фото)
Мисс Мира 2019: кто стал победительницей главного конкурса красоты (Фото)

В Конгрессе США демократы требуют самоотвода лидера республиканцев

В Конгрессе США демократы требуют самоотвода лидера республиканцев
22:05 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Демократы требуют самоотвода лидера республиканцев в Сенате.

Демократы в Конгрессе США требуют самоотвода лидера республиканцев в верхней палате Митча Макконнелла, который заявил, что прореспубликанский Сенат непосредственно будет сотрудничать с юристами Белого дома, чтобы не допустить импичмента президента.

Об этом сообщает американское центральное издание The New York Times.

"В то время, как Палата представителей на следующей неделе собирается провести голосование по импичменту президента Трампа, сенатор Митч МакКоннелл работал рука об руку с Белым домом над разработкой планов по слушаниям в Сенате", - отмечает издание. 

Газета ссылается на интервью Макконнела для Fox News, в котором законодатель заявил: "Все, что я буду делать во время этого процесса, будет происходить в координации с юристом Белого дома". 

Возмущенные тем, что администрация Трампа вместе с республиканцами хотят нивелировать полномочия целого института власти, который в судебном процессе над президентом должен быть независимым от Белого дома, демократы обвинили Макконнелла в пренебрежении обязанностями "беспристрастного правосудия". 

"Если статьи об импичменте будут направлены в Сенат, каждый отдельный сенатор принесетприсягу по беспристрастному правосудию", - заявил в этой связи лидер демократического меньшинства сенатор Чак Шумер. Он отметил, что Сенат должен обеспечить "справедливый и честный процесс", который позволит независимо выяснять все факты нарушений со стороны президента.

Конгрессмен от демократов Вал Демингс, который рассматривается как возможный официальный представитель нижней палаты при рассмотрении дела об импичменте, пошел дальше и "призвал Макконнелла объявить самоотвод от процесса об импичменте", пишет издание. Ведь Сенат вместе со всеми его членами будет выступать в роли большого жюри присяжных.

Поездка в Украину была плодотворной: Джулиани удивил Трампа

"Ни один суд страны не позволит члену жюри присяжных (в Сенате - ред.) выполнять также функции защитника обвиняемого. Только сенатор Макконнелл принесет присягу о беспристрастности, которую требует Конституция, он будет нарушать эту присягу", - заявил Демингс.

Как сообщалось, в пятницу Юридический комитет Палаты представителей США большинством голосов утвердил две статьи по импичменту президента Дональда Трампа. Они включат злоупотребления властью, а также обструкцию Конгресса в процессе расследования по импичменту главы Белого дома.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Импичмент, Демократы, Дональд Трамп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Незавидный "интерьер" жителей Северной Кореи: реальные фото
02 Недостаток калия в организме: важные признаки
03 Планета все еще полна загадок: 25 видов живых существ, открытых в этом году
04 Новогодний маникюр 2020: стильный дизайн со снежинками (Фото)
05 Какой завтра праздник: обычаи, традиции 15 декабря
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Автомобиль премьера Афганистана попал под обстрел
Автомобиль премьера Афганистана попал под обстрел
ТКГ определится с формулой обмена пленными к 18 декабря
ТКГ определится с формулой обмена пленными к 18 декабря
Украинцев предупредили о тумане и дождях
Украинцев предупредили о тумане и дождях
Time составил список лучших гаджетов десятилетия
Time составил список лучших гаджетов десятилетия
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь