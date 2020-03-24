"Она в порядке": Трамп рассказал о состоянии здоровья своей супруги

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что первая леди Мелания Трамп сдала тест на Covid-19, результат отрицательный.

"Она в порядке. Тест отрицательный", - заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Сам Трамп сдал тест на Covid-19 неделю назад, его результат отрицательный.

По состоянию на вечер понедельника в США было зарегистрировано более 43 тыс. подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, более 500 человек скончались.

Большинство случаев заражения зарегистрированы в Нью-Йорке, Калифорнии и штате Вашингтон.

Что происходит в мире:

Уже 100 885 человек, заразившихся коронавирусом в разных странах, выздоровели

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал враждующие стороны по всему миру сложить оружие с целью консолидации вокруг борьбы с распространением Covid-19, назвав коронавирус "общим врагом", который угрожает всему человечеству.

Канцлеру Германии Ангеле Меркель сделали тест на коронавирус.

В Грузии с 23 марта вступило в силу постановление правительства о запрете любых социальных мероприятий, включая свадьбы и поминки, участие в которых могут принять более 10 человек.

По словам главного хирурга Штатов, ситуация с коронавирусом в США на этой неделе будет ухудшаться.

Министр финансов США Стивен Мнучин пообещал американским семьям единовременные выплаты объемом три тысячи долларов в связи с эпидемией коронавируса.