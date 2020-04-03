Скачать
Пятница, 03.04.2020
Рынок земли: Всемирный банк дал Украине рекомендации
Рынок земли: Всемирный банк дал Украине рекомендации
Черновицкая область "самоизолировалась": въезд и выезд запрещен
Черновицкая область "самоизолировалась": въезд и выезд запрещен
Макгрегор: Нурмагомедов струсил
Макгрегор: Нурмагомедов струсил
Будь всегда в тренде: стрижки, которые никогда не выйдут из моды (Фото)
Будь всегда в тренде: стрижки, которые никогда не выйдут из моды (Фото)

По закону военного времени: Трамп распорядился развернуть производство аппаратов ИВЛ

По закону военного времени: Трамп распорядился развернуть производство аппаратов ИВЛ
03:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Поставки комплектующих для аппаратов ИВЛ в США отныне регламентируется законом о производстве в военное время.

Президент США Дональд Трамп в четверг прибегнул к закону о производстве в военное время для того, чтобы производители домашнего оборудования смогли как можно скорее начать производство аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"Сегодня в рамках закона о производстве в период военного времени я издал распоряжение для того, чтобы производители домашнего оборудования смогли более полно обеспечить производство аппаратов ИВЛ ради спасения жизней американцев. Я отдал распоряжение министру здравоохранения и министру внутренней безопасности, чтобы они оказали помощь таким производителям как General Electric, Hill-Rom, Medtronic, ResMed, Royal Philips, and Vyaire Medical в обеспечении комплектующими, необходимыми для производства аппаратов ИВЛ", - говорится в заявлении, подписанном Трампом.

"Я благодарен этим и другим производителям за перевод (их мощностей) в это трудное время на производство аппаратов ИВЛ. Сегодняшнее распоряжение спасет жизни, поскольку устранит препятствия в цепочке обеспечения комплектующими, которые могут поставить под угрозу быстрое производство аппаратов ИВЛ", - отмечается в документе.

Количество заразившихся новым коронавирусом в США превысило отметку в 200 тыс. Скончались более 5,3 тыс. человек.

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дональд Трамп, Коронавирус, Аппараты ИВЛ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В чем разница кашля при коронавирусе и простуде
02 Фейки о COVID-19: В МОН рассказали о самых распространенных
03 Узнайте о своей истинной сущности: психологический тест
04 Коронавирус: за день в Украине выявлено почти сто заболевших Covid-19
05 Украина и Япония договорились о совместной работе в сфере кибербезопасности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Советник Кличко: &quot;Мы готовы к эпидемии. На бумаге. Были. До сегодня&quot;
Советник Кличко: "Мы готовы к эпидемии. На бумаге. Были. До сегодня"
Карантин в Хмельницком: &quot;кофейные точки&quot; закрываются
Карантин в Хмельницком: "кофейные точки" закрываются
Коронавирус: за день в Украине выявлено почти сто заболевших Covid-19
Коронавирус: за день в Украине выявлено почти сто заболевших Covid-19
Рецепт дня: Куриные грудки, запеченные с яблоком и беконом
Рецепт дня: Куриные грудки, запеченные с яблоком и беконом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь