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Трамп о состоянии Джонсона: Мы уже контактировали со всеми врачами Бориса

Трамп о состоянии Джонсона: Мы уже контактировали со всеми врачами Бориса
03:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:США работают с Лондоном по вопросу о лечении Джонсона.

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил двум ведущим компаниям в области медицины изучить вопрос оказания помощи британскому премьеру Борису Джонсону, которого ранее перевели в реанимацию после заражения коронавирусом.

"Я попросил две ведущие компании связаться с Лондоном незамедлительно. (...) И они уже прибыли в Лондон", - сказал Трамп на пресс-конференции в понедельник, не уточнив, о каких именно компаниях идет речь.

"Посмотрим, сможем ли мы помочь. Мы уже контактировали со всеми врачами Бориса (Джонсона - ред.), и посмотрим, что будет дальше", - отметил американский лидер.

"Речь идёт о сложном, инновационном методе (лечения - ред.)", - добавил Трамп.

По его словам, специалисты этих компаний готовы в любой момент начать оказывать помощь Джонсону, если британская сторона попросит их об этом.

"Я был опечален, что его перевели в отделение интенсивной терапии. Все американцы молятся о его здоровье. Он настоящий хороший друг, сильный, он не сдается", - добавил Трамп. Президент США отметил, что раз Джонсона перевели в отселение интенсивной терапии, значит ему действительно может потребоваться вся имеющаяся помощь.

В понедельник вечером стало известно, что состояние премьера Великобритании Бориса Джонсона, заболевшего коронавирусом, ухудшилось. Его перевели в отделение интенсивной терапии. Он попросил главу МИД Великобритании Доминика Рааба замещать его в тех случаях, когда это будет необходимо.

Напомним: 

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Великобритания, Борис Джонсон, Дональд Трамп, Коронавирус.
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