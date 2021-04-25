Признание Байденом геноцида армян злит Турцию, но Эрдоган не может дать резкий ответ

25 апреля стало известно, что президент США Джо Байден выступил с заявлением, в котором признал массовые убийства и депортации армян в Османской империи в 1915-1923 геноцидом.

Почему это сделано именно сейчас, а также какие могут быть последствия, "Телеграфу" рассказал эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса.

"Признание геноцида армян было предвыборным обещанием Байдена. Момент выбран к 106-й годовщине геноцида, - поясняет Илия Куса. - Это решение приведет к ухудшению политических отношений между Турцией и США, но вряд ли радикально изменит их повестку".

По словам эксперта, у Турции и США сейчас есть немало трений.

"У них разные взгляды на региональные проблемы, на глобальную безопасность, курдов, вопросы суверенитета, права человека и либерально-демократического развития как модели управления государством. К тому же, есть споры относительно Сирии, Ливии, Ирака, Кипра, Греции и РФ", - перечисляет Илия Куса.

Он считает, что президент Турции Реджеп Эрдоган мало чем может ответить на такой шаг США. И не факт, что захочет.

"Напрямую ударить по Штатам у него возможностей нет. Максимум - можно пересмотреть статус военных баз США в Турции или пойти на обострение с курдами в Сирии. Но это была бы слишком резкая реакция в ответ на заявление Байдена", - отмечает Илия Куса.

Он также считает, что Турция не выйдет из НАТО в ответ на признание США геноцида армян.

Отметим, что, по разным оценкам, в промежутке от 1915 по 1923 года на территории Османской империи погибло от 600 тысяч до 1,5 миллиона армян. Это было признано геноцидом 30 странами мира. Турция не отрицает факта многочисленных жертв среди армянского населения в те времена, но отказывается называть это геноцидом.

Кстати, Украина тоже не признает события тех дней геноцидом, поскольку Армения не признает Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

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