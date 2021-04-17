Путин пытался провернуть старый трюк, но Байден прекрасно усвоил уроки Обамы

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден ввел 15 апреля пакет жестких санкций против России, а также выступил с заявлением, в котором пояснил их мотивацию и высказался касательно агрессии РФ в конфликте с Украиной.

Почему санкции введены вскоре после разговора Байдена и Путина, который произошел 13 апреля? Как могут события развиваться дальше? Быть ли теперь встрече Байдена и Путина? Ситуацию для «Телеграфа» проанализировал политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли.

«Есть сразу несколько причин, почему после разговора Байдена с Путиным, когда могло показаться, что наступила разрядка в этой "игре на повышение ставок", Байден решил ввести новые санкции, - считает Максим Яли. - Во-первых, на следующий день после этого разговора глава Совета безопасности РФ Патрушев сделал заявление о том, что ожидаются провокации и теракты со стороны Украины. Причем якобы не только на Донбассе, но и в приграничных областях РФ. А это уже casus beli - причина для полномасштабной войны. Именно так Германия начала войну против Польши, устроив провокацию с переодетыми в польскую форму немецкими солдатами. И СССР после подобного трюка начал войну против Финляндии в 1940 году. Т.е. подобные сигналы свидетельствуют о том, что Кремль продолжает повышать ставки с Вашингтоном. Байден не мог не ответить и не продемонстрировать свою решительность. Во-вторых, в том самом интервью американскому журналисту, в котором Байден утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он Путина убийцей, он также заявил, что Кремль ответит за вмешательство в президентские выборы и кибератаки. Время настало. Байден прекрасно осознает, что не может позволить Путину почувствовать себя победителем в этой игре "кто первый моргнет". И должен подтверждать свои слова конкретными действиями».

По мнению эксперта, уроки 2014-го, когда Россия захватила Крым и оккупировала часть Донбасса, а мировое сообщество его не остановило, Байден усвоил прекрасно. И не повторяет ошибки Обамы.

«Я оптимистично смотрю на развитие ситуации и по-прежнему считаю, что Путин не осмелится напасть на Украину. По крайней мере – сейчас, - отмечает Максим Яли. - Санкции же не критичны, на самом деле. Но их введением Байден продемонстрировал, что не боится угроз Путина начать полномасштабной войну, что не поддастся на этот шантаж. Президент США четко дал понять, что если Путин и дальше будет бряцать оружием у украинских границ, накалять ситуацию на Донбассе, что если он не откажется от идеи захватить еще часть украинских территорий, последствия для российской экономики будут более чем серьезными. То же самое касается попыток Кремля вмешиваться в выборы и вести кибервойну против США. А встреча президентов точно состоится. Когда - зависит от Кремля. Обе стороны должны сохранить лицо для внутренней аудитории. Поэтому будут еще несколько недель грозные заявления со стороны Захаровой или Лаврова, бряцание оружием у наших границ. А в это время дипломаты будут обсуждать сроки, место и повестку встречи лидеров США и РФ».

Союзники США по НАТО поддержали американские санкции против РФ подчеркнув, что Кремль нарушает суверенитет Украины, осуществлял вмешательство в выборы в США и злонамеренную деятельность в киберпространстве.

Ситуацию с игрой Байдена в "доброго и злого полицейского" прокомментировал "Телеграфу" политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуация Алексей Голобуцкий.