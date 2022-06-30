Никогда не надевайте это: 5 ошибок, способных разрушить любой образ (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 100
Один антитренд — и лук становится безвкусным
Мало следовать главным трендам этого лета, нужно уметь подбирать одежду в соответствии с вашим стилем и параметрами. Модная грамота обширна, но несколько простых правил помогут вам разобраться в антитрендах и понять, как одеваться со вкусом, а какие элементы гардероба убивают стиль.
Как сообщает "Телеграф", шпаргалкой по врагам стиля делится стилист Яна Платонова в Instagram. По ее словам, есть как минимум 5 самых распространенных ошибок, которые портят любой лук.
Неправильно подобрано белье
Белье не должно выпирать или выглядывать. Исключение, когда это продуманная деталь образа.
Одежда вам мала
Носите одежду, которая хорошо на вас сидит. Вы только визуально прибавите себе лишних кг, если втиснетесь в слишком узкие джинсы, к примеру. Не нужно брать неподходящий размер.
Намешаны фактуры и декор
По словам стилиста, микс фактур и декора часто выглядит дешево, а действительно стильные варианты могут предложить не все даже именитые бренды. Так что лучше выбирать вещи с минимумом фурнитуры.
Принты-антитренды
Устаревшие принты мгновенно портят весь образ. Если вы наверняка не уверенны в расцветке, то лучше предпочесть однотонные варианты.
Кисточки на сумках и обуви
Стилист называет кожаные кисточки стоп-деталями и маркерами безвкусицы. Не покупайте такие изделия, если стремитесь выглядеть современно.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как собрать идеальный летний гардероб. Первая задача – правильно выбрать базовые вещи.