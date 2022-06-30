Никогда не надевайте это: 5 ошибок, способных разрушить любой образ (фото)

Один антитренд — и лук становится безвкусным

Мало следовать главным трендам этого лета, нужно уметь подбирать одежду в соответствии с вашим стилем и параметрами. Модная грамота обширна, но несколько простых правил помогут вам разобраться в антитрендах и понять, как одеваться со вкусом, а какие элементы гардероба убивают стиль.

Как сообщает "Телеграф", шпаргалкой по врагам стиля делится стилист Яна Платонова в Instagram. По ее словам, есть как минимум 5 самых распространенных ошибок, которые портят любой лук.

Неправильно подобрано белье

Белье не должно выпирать или выглядывать. Исключение, когда это продуманная деталь образа.

Белье - часть лука

Одежда вам мала

Носите одежду, которая хорошо на вас сидит. Вы только визуально прибавите себе лишних кг, если втиснетесь в слишком узкие джинсы, к примеру. Не нужно брать неподходящий размер.

Вещи должны вам быть впору

Намешаны фактуры и декор

По словам стилиста, микс фактур и декора часто выглядит дешево, а действительно стильные варианты могут предложить не все даже именитые бренды. Так что лучше выбирать вещи с минимумом фурнитуры.

Такой сумбур не украсит образ

Принты-антитренды

Устаревшие принты мгновенно портят весь образ. Если вы наверняка не уверенны в расцветке, то лучше предпочесть однотонные варианты.

Избавьтесь от старомодных футболок

Кисточки на сумках и обуви

Стилист называет кожаные кисточки стоп-деталями и маркерами безвкусицы. Не покупайте такие изделия, если стремитесь выглядеть современно.

Запомните, какие сумки носить нельзя

Ранее "Телеграф" рассказывал, как собрать идеальный летний гардероб. Первая задача – правильно выбрать базовые вещи.