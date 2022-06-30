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Ніколи не надягайте це: 5 помилок, здатних зруйнувати будь-який образ (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Пам’ятайте про антитренди і завжди виглядатимете актуально Новина оновлена 30 червня 2022, 19:58
Пам’ятайте про антитренди і завжди виглядатимете актуально

Один антитренд — і лук стає немодним

Мало слідувати головним трендам цього літа, потрібно вміти підбирати одяг відповідно до вашого стилю та параметрів. Модна грамота змістовна, але кілька простих правил допоможуть вам розібратися в антитрендах і зрозуміти, як одягатися зі смаком, а які елементи гардеробу вбивають стиль.

Як повідомляє "Телеграф", шпаргалкою з ворогів стилю ділиться стиліст Яна Платонова в Instagram. За її словами, є як мінімум 5 найпоширеніших помилок, які псують будь-який лук.

Неправильно підібрано білизну

Білизна не повинна випирати чи виглядати. Виняток, коли це продумана деталь образу.

Білизна погано сидить
Білизна — частина цибулі

Одяг вам малий

Носіть одяг, який добре на вас сидить. Ви тільки візуально додасте собі зайвих кілограмів, якщо втиснетеся в занадто вузькі джинси, наприклад. Не потрібно брати невідповідний розмір.

Маленькі за розміром речі
Речі повинні гарно сидіти

Намішані фактури й декор

За словами стиліста, мікс фактур і декору часто виглядає дешево, а справді стильні варіанти можуть запропонувати не всі навіть відомі бренди. Тож краще вибирати речі з мінімумом фурнітури.

Мішанина фактур і декору
Такий сумбур не прикрасить образ

Принти-антитренди

Застарілі принти миттєво псують весь образ. Якщо ви напевно не впевнені в забарвленні, то краще віддати перевагу однотонним варіантам.

Застарілі принти
Позбавтеся старомодних футболок

Китиці на сумках і взутті

Стиліст називає шкіряні китиці стоп-деталями та маркерами несмаку. Не купуйте такі вироби, якщо прагнете виглядати сучасно.

Нестильні сумки
Запам’ятайте, які сумки носити не можна

Раніше "Телеграф" розповідав, як зібрати ідеальний літній гардероб. Перше завдання – правильно вибрати базові речі.

Теги:
#Мода #Стиль #Антітренд