Ніколи не надягайте це: 5 помилок, здатних зруйнувати будь-який образ (фото)
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Один антитренд — і лук стає немодним
Мало слідувати головним трендам цього літа, потрібно вміти підбирати одяг відповідно до вашого стилю та параметрів. Модна грамота змістовна, але кілька простих правил допоможуть вам розібратися в антитрендах і зрозуміти, як одягатися зі смаком, а які елементи гардеробу вбивають стиль.
Як повідомляє "Телеграф", шпаргалкою з ворогів стилю ділиться стиліст Яна Платонова в Instagram. За її словами, є як мінімум 5 найпоширеніших помилок, які псують будь-який лук.
Неправильно підібрано білизну
Білизна не повинна випирати чи виглядати. Виняток, коли це продумана деталь образу.
Одяг вам малий
Носіть одяг, який добре на вас сидить. Ви тільки візуально додасте собі зайвих кілограмів, якщо втиснетеся в занадто вузькі джинси, наприклад. Не потрібно брати невідповідний розмір.
Намішані фактури й декор
За словами стиліста, мікс фактур і декору часто виглядає дешево, а справді стильні варіанти можуть запропонувати не всі навіть відомі бренди. Тож краще вибирати речі з мінімумом фурнітури.
Принти-антитренди
Застарілі принти миттєво псують весь образ. Якщо ви напевно не впевнені в забарвленні, то краще віддати перевагу однотонним варіантам.
Китиці на сумках і взутті
Стиліст називає шкіряні китиці стоп-деталями та маркерами несмаку. Не купуйте такі вироби, якщо прагнете виглядати сучасно.
Раніше "Телеграф" розповідав, як зібрати ідеальний літній гардероб. Перше завдання – правильно вибрати базові речі.