Трендовый осенний гардероб: как правильно выбирать вещи, чтобы быть стильной
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Советы, которые пригодятся каждой моднице.
Базовый гардероб — это сезонные вещи, которые легко сочетаются между собой и служат на протяжении многих сезонов. Возможно в вашем гардеробе нужные вещи уже есть, тогда путь к идеальному гардеробу будет намного проще.
Стилист Ольга Льдокова в своем модном блоге в Инстаграм поделилась со своими подписчицами "шпаргалкой", которая поможет им самостоятельно составить стильный базовый гардероб на осень 2022 года.
Как правильно выбирать вещи для базового гардероба на осень
- Первое, что нужно сделать — это сделать ревизию своего гардероба и убирать все, что не одевалось более 1 года, а также важно проверить вещи на пригодность (катышки, зацепки, дырки и т.д.)
- Второе — это нужно разделить вещи по сферам деятельности вашей жизни (работа, друзья, дом, прогулки с детьми и т.д.). Исходя из того, какую часть вашего времени вы проводите в определенной одежде, и следует делать вывод какой одежды должно быть больше в вашем гардеробе.
- Третье — определитесь со стилем направления (романтика, драма, классическое, натуральное, спортивное и т.д.)
- Четвертое — выберите подходящие вам цвета в зависимости от вашего цветотипа, времени года и предпочтений на этот сезон. Среди них: базовые (черный, белый, серый, бежевый), основные цвета (которые подходят вашему цветотипу по палитре) и дополнительные цвета (чтоб подчеркнуть, разбавить, усилить акцент и т.д.)
- Пятое — выберите ткани, которые вы бы хотели носить в этом сезоне (кожа, твид, деним, шифон и т.д.)
- И шестое — теперь пора приступать к созданию капсулы. Что для этого нужно:
- выбирайте базовые вещи, на которых будет строиться капсула (джинсы, брюки, юбка, платье и т.д.),
- на 1 низ у вас должно быть 3 верха (например, джинсы + лонгслив/рубашка/джемпер),
- подбирайте обувь под получившиеся луки, подходящие по стилю, сезону и вашим предпочтениям,
- расширьте основу (добавьте несколько трендовых вещи),
- подберите аксессуары (сумка, очки, перчатки, головные уборы, часы, ремень и т.д.)
Напомним, составлять необычные осенние образы можно только в том случае, если у вас сформирован базовый гардероб. Звучит сложно, но на самом деле есть всего несколько вещей, без которых вам не обойтись в период холодов.
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