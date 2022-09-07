Трендовый осенний гардероб: как правильно выбирать вещи, чтобы быть стильной

Советы, которые пригодятся каждой моднице.

Базовый гардероб — это сезонные вещи, которые легко сочетаются между собой и служат на протяжении многих сезонов. Возможно в вашем гардеробе нужные вещи уже есть, тогда путь к идеальному гардеробу будет намного проще.

Стилист Ольга Льдокова в своем модном блоге в Инстаграм поделилась со своими подписчицами "шпаргалкой", которая поможет им самостоятельно составить стильный базовый гардероб на осень 2022 года.

Как правильно выбирать вещи для базового гардероба на осень

Первое, что нужно сделать — это сделать ревизию своего гардероба и убирать все, что не одевалось более 1 года, а также важно проверить вещи на пригодность (катышки, зацепки, дырки и т.д.)

Второе — это нужно разделить вещи по сферам деятельности вашей жизни (работа, друзья, дом, прогулки с детьми и т.д.). Исходя из того, какую часть вашего времени вы проводите в определенной одежде, и следует делать вывод какой одежды должно быть больше в вашем гардеробе.

Третье — определитесь со стилем направления (романтика, драма, классическое, натуральное, спортивное и т.д.)

Четвертое — выберите подходящие вам цвета в зависимости от вашего цветотипа, времени года и предпочтений на этот сезон. Среди них: базовые (черный, белый, серый, бежевый), основные цвета (которые подходят вашему цветотипу по палитре) и дополнительные цвета (чтоб подчеркнуть, разбавить, усилить акцент и т.д.)

Пятое — выберите ткани, которые вы бы хотели носить в этом сезоне (кожа, твид, деним, шифон и т.д.)

И шестое — теперь пора приступать к созданию капсулы. Что для этого нужно:

выбирайте базовые вещи, на которых будет строиться капсула (джинсы, брюки, юбка, платье и т.д.), на 1 низ у вас должно быть 3 верха (например, джинсы + лонгслив/рубашка/джемпер), подбирайте обувь под получившиеся луки, подходящие по стилю, сезону и вашим предпочтениям, расширьте основу (добавьте несколько трендовых вещи), подберите аксессуары (сумка, очки, перчатки, головные уборы, часы, ремень и т.д.)

Напомним, составлять необычные осенние образы можно только в том случае, если у вас сформирован базовый гардероб. Звучит сложно, но на самом деле есть всего несколько вещей, без которых вам не обойтись в период холодов.

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