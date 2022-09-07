Трендовий осінній гардероб: як правильно вибирати речі, щоб бути стильною
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Поради, які стануть у нагоді кожній модниці.
Базовий гардероб — це сезонні речі, які легко поєднуються між собою і служать упродовж багатьох сезонів. Можливо, у вашому гардеробі потрібні речі вже є, тоді шлях до ідеального гардероба буде набагато простіше.
Стиліст Ольга Льдокова у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася зі своїми передплатницями "шпаргалкою", яка допоможе їм самостійно скласти стильний базовий гардероб на осінь 2022 року.
Як правильно вибирати речі для базового гардероба на осінь
- Перше, що потрібно зробити — це зробити ревізію свого гардероба і прибирати все, що не одягалося понад 1 рік, а також важливо перевірити речі на придатність (катишки, зачіпки, дірки тощо)
- Друге — це потрібно розділити речі щодо сфер діяльності вашого життя (робота, друзі, будинок, прогулянки з дітьми тощо). Виходячи з того, яку частину вашого часу ви проводите у певному одязі, і слід робити висновок якого одягу має бути більше у вашому гардеробі.
- Третє — визначтеся зі стилем напряму (романтика, драма, класичний, натуральний, спортивний тощо)
- Четверте — виберіть відповідні кольори в залежності від вашого кольоротипу, пори року та переваг на цей сезон. Серед них: базові (чорний, білий, сірий, бежевий), основні кольори (які підходять вашому кольоротипу на палітрі) та додаткові кольори (щоб підкреслити, розбавити, посилити акцент тощо)
- П’яте — виберіть тканини, які ви хотіли б носити цього сезону (шкіра, твід, денім, шифон і т.д.)
- І шосте — тепер настав час приступати до створення капсули. Що для цього потрібно:
- вибирайте базові речі, на яких будуватиметься капсула (джинси, штани, спідниця, сукня тощо),
- на 1 низ у вас має бути 3 верхи (наприклад, джинси + лонгслів/сорочка/джемпер),
- підбирайте взуття під луки, що вийшли, відповідні за стилем, сезоном і вашими уподобаннями,
- розширте основу (додайте кілька трендових речей),
- підберіть аксесуари (сумка, окуляри, рукавички, головні убори, годинник, ремінь тощо)
Нагадаємо, складати незвичайні осінні образи можна лише у тому випадку, якщо у вас сформовано базовий гардероб. Звучить складно, але насправді є лише кілька речей, без яких вам не обійтись у період холодів.
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