Трендовий осінній гардероб: як правильно вибирати речі, щоб бути стильною

Поради, які стануть у нагоді кожній модниці.

Базовий гардероб — це сезонні речі, які легко поєднуються між собою і служать упродовж багатьох сезонів. Можливо, у вашому гардеробі потрібні речі вже є, тоді шлях до ідеального гардероба буде набагато простіше.

Стиліст Ольга Льдокова у своєму модному блозі в Інстаграм поділилася зі своїми передплатницями "шпаргалкою", яка допоможе їм самостійно скласти стильний базовий гардероб на осінь 2022 року.

Як правильно вибирати речі для базового гардероба на осінь

Перше, що потрібно зробити — це зробити ревізію свого гардероба і прибирати все, що не одягалося понад 1 рік, а також важливо перевірити речі на придатність (катишки, зачіпки, дірки тощо)

Друге — це потрібно розділити речі щодо сфер діяльності вашого життя (робота, друзі, будинок, прогулянки з дітьми тощо). Виходячи з того, яку частину вашого часу ви проводите у певному одязі, і слід робити висновок якого одягу має бути більше у вашому гардеробі.

Третє — визначтеся зі стилем напряму (романтика, драма, класичний, натуральний, спортивний тощо)

Четверте — виберіть відповідні кольори в залежності від вашого кольоротипу, пори року та переваг на цей сезон. Серед них: базові (чорний, білий, сірий, бежевий), основні кольори (які підходять вашому кольоротипу на палітрі) та додаткові кольори (щоб підкреслити, розбавити, посилити акцент тощо)

П’яте — виберіть тканини, які ви хотіли б носити цього сезону (шкіра, твід, денім, шифон і т.д.)

І шосте — тепер настав час приступати до створення капсули. Що для цього потрібно:

вибирайте базові речі, на яких будуватиметься капсула (джинси, штани, спідниця, сукня тощо), на 1 низ у вас має бути 3 верхи (наприклад, джинси + лонгслів/сорочка/джемпер), підбирайте взуття під луки, що вийшли, відповідні за стилем, сезоном і вашими уподобаннями, розширте основу (додайте кілька трендових речей), підберіть аксесуари (сумка, окуляри, рукавички, головні убори, годинник, ремінь тощо)

Нагадаємо, складати незвичайні осінні образи можна лише у тому випадку, якщо у вас сформовано базовий гардероб. Звучить складно, але насправді є лише кілька речей, без яких вам не обійтись у період холодів.

Раніше "Телеграф" розповідав, який верхній одяг обрати на осінь. Стилісти виділили наймодніші тенденції цього року. І це не тільки пальта та куртки.⠀