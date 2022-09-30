Платформы из 60-х и скошенные каблуки: самые актуальные варианты обуви на осень (фото)

Точно не ошибетесь, если выберете базовые цвета обуви: черный, белый, песочный, бежевый

Теплая обувь — это такая же неотъемлемая часть гардероба на холодный сезон, как и верхняя одежда, о трендах которой на сезон осень-зима мы уже писали ранее. А теперь пора поговорить про сапоги и ботинки.

Стилист Людмила Нежина на своей странице в Инстаграм опубликовала небольшую модную подсказку, в котором отметила пять самых стильных и актуальных трендов обуви, которые сейчас на самом пике своей "популярности". Именно на такие модели стоит обратить свое внимание при выборе обуви на холодный сезон.

Также модный эксперт отметила, что лучше всего выбирать просто однотонные сапоги, ведь они будут более универсальными. Более тог они сейчас представлены в самых разных оттенках. Однако если вы "чувствуете в себе силы" стильно обыграть обувь, то можете смело выбирать сапоги двухцетные, с принтами или со сложной фактурой.

Самая стильная обувь на осень 2022 года

Ковбойские сапоги

Чаще всего это кожаные или замшевые сапоги с узким голенищем, больше похожие на ботильоны. Носите их с узкими длинными брюками или джинсами, с широкими, с прямыми, а также миксуйте с разными стилевыми решениями, например — пиджаками или блейзерами — оверсайз с узкой юбкой миди или макси.

Скошенный каблук

Это может быть скошенная танкетка или даже ультрамодный каблучок-шпилька под углом.

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Резиновые сапоги

Актуальны сапоги длиной до середины щиколотки, а самый трендовый вариант – это укороченные резиновые сапоги-ботинки. В моде сейчас и базовые, и пастельные, и яркие цвета – выбирайте любой по душе, ориентируясь на свой гардероб.

Платформа макси

Словно прямиков из 60-х годов к нам вернулись огромные платформы. Отличный способ прибавить себе рост и визуально вытянуться вверх. В осенней обуви тренд чаще встречается в массивных ботильонах, так же не обошёл стороной и лоуферы, и сапоги.

Ботфорты

Кожаные и замшевые, на шпильке и на плоском ходу, на платформе и на каблуке, с зауженным или широким носом, с узким или широким голенищем – вариантов сейчас великое множество! И все они актуальны! Особенно красиво выглядят ботфорты в сочетании с платьями и юбками мини и миди длины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие сапоги на пике трендов зимнего сезона-2022-2023. Ботфорты, чулки, трубы и не только – выбор вас порадует. А также мы рассказывали, какие трикотажные вещи стоит добавить в гардероб в холодное время года.