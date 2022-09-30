Платформи з 60-х та скошені підбори: найактуальніші варіанти взуття на осінь (фото)

Точно не помилитеся, якщо оберете базові кольори взуття: чорний, білий, пісочний, бежевий

Тепле взуття — це така ж невіддільна частина гардеробу на холодний сезон, як і верхній одяг, про тренди якого на сезон осінь-зима ми вже писали раніше. А тепер настав час поговорити про чоботи та черевики.

Стиліст Людмила Ніжина на своїй сторінці в Інстаграм опублікувала невелику модну підказку, в якій відзначила п’ять найстильніших і найактуальніших трендів взуття, які наразі на самому піку своєї "популярності". Саме на такі моделі варто звернути увагу при виборі взуття на холодний сезон.

Також модний експерт зазначила, що найкраще обирати просто однотонні чоботи, адже вони будуть універсальнішими. Більше того вони зараз представлені в різних відтінках. Однак якщо ви "відчуваєте в собі сили" стильно обіграти взуття, то можете сміливо вибирати чоботи двоколірні, з принтами або складною фактурою.

Найстильніше взуття на осінь 2022 року

Ковбойські чоботи

Найчастіше це шкіряні або замшеві чоботи з вузькою халявою, більше схожі на ботильйони. Носіть їх з вузькими довгими брюками або джинсами, з широкими, з прямими, а також міксуйте з різними стильовими рішеннями, наприклад піджаками або блейзерами — оверсайз з вузькою спідницею міді або максі.

Скошений підбор

Це може бути скошена танкетка або навіть ультрамодний каблучок-шпилька під кутом.

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Гумові чоботи

Актуальні чоботи довжиною до середини щиколотки, а найтрендовіший варіант – це укорочені гумові чоботи-черевики. У моді зараз і базові, і пастельні, і яскраві кольори — вибирайте будь-хто до душі, орієнтуючись на свій гардероб.

Платформа максі

Наче прямо з 60-х років до нас повернулися величезні платформи. Відмінний спосіб додати собі зростання і візуально витягнутися вгору. В осінньому взутті тренд частіше зустрічається в масивних ботильйонах, так само не обійшов стороною і лоуфери, і чоботи.

Ботфорти

Шкіряні та замшеві, на шпильці та на плоскому ходу, на платформі та на підборах, з завуженим або широким носом, з вузькою або широкою халявою – варіантів зараз безліч! І всі вони є актуальними! Особливо красиво виглядають ботфорти у поєднанні з сукнями та спідницями міні та міді довжини.

Раніше "Телеграф" розповідав, які чоботи на піку трендів зимового сезону-2022-2023. Ботфорти, панчохи, труби і не тільки – вибір вас потішить. А також ми розповідали, які трикотажні речі варто додати до гардероба в холодну пору року.