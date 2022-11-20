Один из самых ярких трендов зимы: как правильно носить шубу Тедди (фото)

На пике трендов в этом сезоне длины макси

Холодное время года — это пора, когда самыми ходовыми вещами являются шубы и пуховики. О трендах и антитрендах пуховиков мы уже рассказывали, а теперь хотим поделиться советами, как правильно носить такой стильный элемент гардероба, как шубу Teddy.

Стилист Ольга Панкратова в своем блоге в Инстаграм отметила, что поскольку тренд на экологичность будет с нами еще долго, инвестировать в такую шубку можно. Поэтому если вы решили пополнить свой гардероб такой верхней одеждой, важно знать, как ее выбрать и носить.

Как выбрать шубу Teddy на зиму 2022/2023

Во-первых, шубы Тедди могут быть на основе хлопка и полиэстера, а так же на основе шерсти.⠀

Во-вторых, шуба должна быть достаточного объемна, и не должна быта узкая. В рукав должен помещаться толстый свитер/худи.

В-третьих, лучше всего выбирать длину миди и макси, ведь она более универсальна. Короткие модели тоже актуальны, однако их носить можно только с брюками.

С чем можно сочетать шубу Teddy:

брюками и свитерами

джинсами

с кожей и искусственной кожей

со спортивными костюмами

с трикотажными костюмами

с платьями

юбками

Как носить шубу Тедди: стильные образы

Ранее "Телеграф" рассказывал о трендах на верхнюю одежду зимой-2023. Есть много вариантов стильных и красивых дубленок, которые согреют вас в мороз. А также мы писали, как выбрать идеальный пуховик на зимний сезон.