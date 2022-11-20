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Один из самых ярких трендов зимы: как правильно носить шубу Тедди (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Шубы Тедди - продолжают оставаться в топах Новость обновлена 20 ноября 2022, 08:14
Шубы Тедди - продолжают оставаться в топах. Фото instagram

На пике трендов в этом сезоне длины макси

Холодное время года — это пора, когда самыми ходовыми вещами являются шубы и пуховики. О трендах и антитрендах пуховиков мы уже рассказывали, а теперь хотим поделиться советами, как правильно носить такой стильный элемент гардероба, как шубу Teddy.

Стилист Ольга Панкратова в своем блоге в Инстаграм отметила, что поскольку тренд на экологичность будет с нами еще долго, инвестировать в такую шубку можно. Поэтому если вы решили пополнить свой гардероб такой верхней одеждой, важно знать, как ее выбрать и носить.

Как выбрать шубу Teddy на зиму 2022/2023

Во-первых, шубы Тедди могут быть на основе хлопка и полиэстера, а так же на основе шерсти.⠀

Во-вторых, шуба должна быть достаточного объемна, и не должна быта узкая. В рукав должен помещаться толстый свитер/худи.

В-третьих, лучше всего выбирать длину миди и макси, ведь она более универсальна. Короткие модели тоже актуальны, однако их носить можно только с брюками.

С чем можно сочетать шубу Teddy:

  • брюками и свитерами
  • джинсами
  • с кожей и искусственной кожей
  • со спортивными костюмами
  • с трикотажными костюмами
  • с платьями
  • юбками

Как носить шубу Тедди: стильные образы

Как носить шубу Тедди
Как носить шубу Тедди
Как носить шубу Тедди
Как носить шубу Тедди
Как носить шубу Тедди
Как носить шубу Тедди
Как носить шубу Тедди
Как носить шубу Тедди

Ранее "Телеграф" рассказывал о трендах на верхнюю одежду зимой-2023. Есть много вариантов стильных и красивых дубленок, которые согреют вас в мороз. А также мы писали, как выбрать идеальный пуховик на зимний сезон.

Теги:
#Мода #Женская мода #Шуба