Один із найяскравіших трендів зими: як правильно носити шубу Тедді (фото)

На піку трендів цього сезону довжини максі

Холодна пора року — це час, коли найходовішими речами є шуби та пуховики. Про тренди та антитренди пуховиків ми вже розповідали, а тепер хочемо поділитися порадами, як правильно носити такий стильний елемент гардеробу, як шубу Teddy.

Стиліст Ольга Панкратова у своєму блозі в Інстаграм зазначила, що оскільки тренд на екологічність буде з нами ще довго, інвестувати в таку шубку можна. Тому якщо ви вирішили поповнити свій гардероб таким верхнім одягом, важливо знати, як його вибрати та носити.

Як вибрати шубу Teddy на зиму 2022/2023

По-перше, шуби Тедді можуть бути на основі бавовни та поліестеру, а також на основі вовни.⠀

По-друге, шуба повинна бути достатньою об’ємною, і не повинна бути вузькою. У рукав повинен поміщатися товстий светр/худі.

По-третє, найкраще вибирати довжину міді та максі, адже вона універсальніша. Короткі моделі теж актуальні, проте їх можна носити тільки зі штанами.

З чим можна поєднувати шубу Teddy:

брюками та светрами

джинсами

зі шкірою та штучною шкірою

зі спортивними костюмами

з трикотажними костюмами

з сукнями

спідницями

Як носити шубу Тедді: стильні образи

Раніше "Телеграф" розповідав про тренди на верхній одяг узимку-2023. Є багато варіантів стильних і красивих дублянок, які зігріють вас у мороз. А також ми писали, як вибрати ідеальний пуховик на зимовий сезон.