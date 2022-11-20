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Один із найяскравіших трендів зими: як правильно носити шубу Тедді (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Шуби Тедді — продовжують залишатися в топах Новина оновлена 20 листопада 2022, 08:14
Шуби Тедді — продовжують залишатися в топах. Фото instagram

На піку трендів цього сезону довжини максі

Холодна пора року — це час, коли найходовішими речами є шуби та пуховики. Про тренди та антитренди пуховиків ми вже розповідали, а тепер хочемо поділитися порадами, як правильно носити такий стильний елемент гардеробу, як шубу Teddy.

Стиліст Ольга Панкратова у своєму блозі в Інстаграм зазначила, що оскільки тренд на екологічність буде з нами ще довго, інвестувати в таку шубку можна. Тому якщо ви вирішили поповнити свій гардероб таким верхнім одягом, важливо знати, як його вибрати та носити.

Як вибрати шубу Teddy на зиму 2022/2023

По-перше, шуби Тедді можуть бути на основі бавовни та поліестеру, а також на основі вовни.⠀

По-друге, шуба повинна бути достатньою об’ємною, і не повинна бути вузькою. У рукав повинен поміщатися товстий светр/худі.

По-третє, найкраще вибирати довжину міді та максі, адже вона універсальніша. Короткі моделі теж актуальні, проте їх можна носити тільки зі штанами.

З чим можна поєднувати шубу Teddy:

  • брюками та светрами
  • джинсами
  • зі шкірою та штучною шкірою
  • зі спортивними костюмами
  • з трикотажними костюмами
  • з сукнями
  • спідницями

Як носити шубу Тедді: стильні образи

Як носити шубу Тедді
Як носити шубу Тедді
Як носити шубу Тедді
Як носити шубу Тедді
Як носити шубу Тедді
Як носити шубу Тедді
Як носити шубу Тедді
Як носити шубу Тедді

Раніше "Телеграф" розповідав про тренди на верхній одяг узимку-2023. Є багато варіантів стильних і красивих дублянок, які зігріють вас у мороз. А також ми писали, як вибрати ідеальний пуховик на зимовий сезон.

Теги:
#Мода #Жіноча мода #Шуба