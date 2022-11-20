Один із найяскравіших трендів зими: як правильно носити шубу Тедді (фото)
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На піку трендів цього сезону довжини максі
Холодна пора року — це час, коли найходовішими речами є шуби та пуховики. Про тренди та антитренди пуховиків ми вже розповідали, а тепер хочемо поділитися порадами, як правильно носити такий стильний елемент гардеробу, як шубу Teddy.
Стиліст Ольга Панкратова у своєму блозі в Інстаграм зазначила, що оскільки тренд на екологічність буде з нами ще довго, інвестувати в таку шубку можна. Тому якщо ви вирішили поповнити свій гардероб таким верхнім одягом, важливо знати, як його вибрати та носити.
Як вибрати шубу Teddy на зиму 2022/2023
По-перше, шуби Тедді можуть бути на основі бавовни та поліестеру, а також на основі вовни.⠀
По-друге, шуба повинна бути достатньою об’ємною, і не повинна бути вузькою. У рукав повинен поміщатися товстий светр/худі.
По-третє, найкраще вибирати довжину міді та максі, адже вона універсальніша. Короткі моделі теж актуальні, проте їх можна носити тільки зі штанами.
З чим можна поєднувати шубу Teddy:
- брюками та светрами
- джинсами
- зі шкірою та штучною шкірою
- зі спортивними костюмами
- з трикотажними костюмами
- з сукнями
- спідницями
Як носити шубу Тедді: стильні образи
Раніше "Телеграф" розповідав про тренди на верхній одяг узимку-2023. Є багато варіантів стильних і красивих дублянок, які зігріють вас у мороз. А також ми писали, як вибрати ідеальний пуховик на зимовий сезон.