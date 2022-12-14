Леопард, горох, полоска: как стильно сочетать между собой принты этой зимой (фото)
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В один образ можно добавить сразу несколько принтованных вещей
В зимнем сезоне актуальны много оттенков наравне с главным цветом года Viva Magenta, но стоит обязательно разбавить базовый гардероб принтами. Горох, клетка, полоска, цветочек или же животный принт – выбор за вами. Более того, принты можно комбинировать между собой в одном образе сразу.
О том, какие принты на пике тенденций зимой 2022-2023 и как их стильно сочетать, рассказывает модный блог watchingukraine в Instagram. Добавить леопардовый шарф к зимнему луку просто, а вот при подборе пальто в клетку к платью в цветочках нужно помнить о ряде нюансов.
По словам стилистки, сочетание нескольких принтов в одежде – смелое модное решение, поэтому чтобы выглядеть стильно и эффектно, нужно играть несколькими принтами в одном образе. Есть несколько беспроигрышных комбинаций принтов, которые стоит попробовать:
- Сочетание нескольких видов клетки.
- Клеточка и горох.
- Цветочный принт и полоска.
- Цветочек и клетка.
- Сочетание нескольких анималистических принтов.
- Анималистический принт и клетка.
- Полоска и клетка.
- Полоса и горох.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как в холодное время года создать стройный силуэт и не выглядеть как капуста. А также мы писали, какие вещи стоит убрать из зимнего гардероба, потому что они уже давно вышли из моды.