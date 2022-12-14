Леопард, горох, полоска: как стильно сочетать между собой принты этой зимой (фото)

В один образ можно добавить сразу несколько принтованных вещей

В зимнем сезоне актуальны много оттенков наравне с главным цветом года Viva Magenta, но стоит обязательно разбавить базовый гардероб принтами. Горох, клетка, полоска, цветочек или же животный принт – выбор за вами. Более того, принты можно комбинировать между собой в одном образе сразу.

О том, какие принты на пике тенденций зимой 2022-2023 и как их стильно сочетать, рассказывает модный блог watchingukraine в Instagram. Добавить леопардовый шарф к зимнему луку просто, а вот при подборе пальто в клетку к платью в цветочках нужно помнить о ряде нюансов.

По словам стилистки, сочетание нескольких принтов в одежде – смелое модное решение, поэтому чтобы выглядеть стильно и эффектно, нужно играть несколькими принтами в одном образе. Есть несколько беспроигрышных комбинаций принтов, которые стоит попробовать:

Сочетание нескольких видов клетки.

Клеточка и горох.

Цветочный принт и полоска.

Цветочек и клетка.

Сочетание нескольких анималистических принтов.

Анималистический принт и клетка.

Полоска и клетка.

Полоса и горох.

Ярко и стильно

Полоска и клетка отлично дружат

Животная расцветка гармонирует и с другими принтами

Классическая комбинация цветов, но интересные принты

Клеточка к клеточке

Цветочки и клетка вместе чудесно гармонируют

Цветовая гамма соединяет два принта

Разные принты, но один цветовой тон

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