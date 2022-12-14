Укр

Леопард, горох, полоска: как стильно сочетать между собой принты этой зимой (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Не бойтесь принтов Новость обновлена 14 декабря 2022, 19:38
Не бойтесь принтов. Фото harpersbazaar

В один образ можно добавить сразу несколько принтованных вещей

В зимнем сезоне актуальны много оттенков наравне с главным цветом года Viva Magenta, но стоит обязательно разбавить базовый гардероб принтами. Горох, клетка, полоска, цветочек или же животный принт – выбор за вами. Более того, принты можно комбинировать между собой в одном образе сразу.

О том, какие принты на пике тенденций зимой 2022-2023 и как их стильно сочетать, рассказывает модный блог watchingukraine в Instagram. Добавить леопардовый шарф к зимнему луку просто, а вот при подборе пальто в клетку к платью в цветочках нужно помнить о ряде нюансов.

По словам стилистки, сочетание нескольких принтов в одежде – смелое модное решение, поэтому чтобы выглядеть стильно и эффектно, нужно играть несколькими принтами в одном образе. Есть несколько беспроигрышных комбинаций принтов, которые стоит попробовать:

  • Сочетание нескольких видов клетки.
  • Клеточка и горох.
  • Цветочный принт и полоска.
  • Цветочек и клетка.
  • Сочетание нескольких анималистических принтов.
  • Анималистический принт и клетка.
  • Полоска и клетка.
  • Полоса и горох.
Образы с цветочным принтом и полоской
Ярко и стильно
Образы с принтом полоской и клеткой
Полоска и клетка отлично дружат
Образы с анималистическим принтом и клеткой
Животная расцветка гармонирует и с другими принтами
Образ с принтом в клетку и горошек
Классическая комбинация цветов, но интересные принты
Образ с пальто и брюками в клетку
Клеточка к клеточке
Образ с принтами клетка и цветочным
Цветочки и клетка вместе чудесно гармонируют
Образ с принтами клетка и горох
Цветовая гамма соединяет два принта
Образ с анималистическими принтами
Разные принты, но один цветовой тон

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в холодное время года создать стройный силуэт и не выглядеть как капуста. А также мы писали, какие вещи стоит убрать из зимнего гардероба, потому что они уже давно вышли из моды.

Теги:
#Мода #Стиль #Принты