Леопард, горох, смужка: як стильно поєднувати між собою принти цієї зими (фото)
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В один образ можна додати відразу кілька принтованих речей
У зимовому сезоні актуально багато відтінків нарівні з головним кольором року Viva Magenta, але варто обов’язково розбавити базовий гардероб принтами. Горох, клітина, смужка, квіточка або тваринний принт — вибір за вами. Більш того, принти можна комбінувати між собою в одному образі одразу.
Про те, які принти на піку тенденцій взимку 2022-2023 та як їх стильно поєднувати, розповідає модний блог watchingukraine у Instagram. Додати леопардовий шарф до зимового луку просто, а ось при підборі пальта в клітинку до квіткової сукні потрібно пам’ятати про низку нюансів.
За словами стилістки, поєднання кількох принтів в одязі – сміливе модне рішення, тому щоб виглядати стильно та ефектно, потрібно грати кількома принтами в одному образі. Є кілька безпрограшних комбінацій принтів, які варто спробувати:
- Поєднання кількох видів клітинки.
- Клітина та горох.
- Квітковий принт та смужка.
- Квіти і клітинка.
- Поєднання кількох анімалістичних принтів.
- Анімалістичний принт і клітинки.
- Смужка та клітинка.
- Смуга та горох.
Раніше "Телеграф" розповідав, як у холодну пору року створити стрункий силует і не виглядати як капуста. А також ми писали, які речі варто прибрати із зимового гардеробу, бо вони вже давно вийшли з моди.