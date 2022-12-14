Леопард, горох, смужка: як стильно поєднувати між собою принти цієї зими (фото)

В один образ можна додати відразу кілька принтованих речей

У зимовому сезоні актуально багато відтінків нарівні з головним кольором року Viva Magenta, але варто обов’язково розбавити базовий гардероб принтами. Горох, клітина, смужка, квіточка або тваринний принт — вибір за вами. Більш того, принти можна комбінувати між собою в одному образі одразу.

Про те, які принти на піку тенденцій взимку 2022-2023 та як їх стильно поєднувати, розповідає модний блог watchingukraine у Instagram. Додати леопардовий шарф до зимового луку просто, а ось при підборі пальта в клітинку до квіткової сукні потрібно пам’ятати про низку нюансів.

За словами стилістки, поєднання кількох принтів в одязі – сміливе модне рішення, тому щоб виглядати стильно та ефектно, потрібно грати кількома принтами в одному образі. Є кілька безпрограшних комбінацій принтів, які варто спробувати:

Поєднання кількох видів клітинки.

Клітина та горох.

Квітковий принт та смужка.

Квіти і клітинка.

Поєднання кількох анімалістичних принтів.

Анімалістичний принт і клітинки.

Смужка та клітинка.

Смуга та горох.

Яскраво та стильно

Смужка та клітинка чудово дружать

Тваринне забарвлення гармонує і з іншими принтами

Класична комбінація кольорів, але цікаві принти

Клітинка до клітинки

Квіточки та клітинка разом чудово гармонують

Колірна гама з’єднує два принти

Різні принти, але один колірний тон

Раніше "Телеграф" розповідав, як у холодну пору року створити стрункий силует і не виглядати як капуста. А також ми писали, які речі варто прибрати із зимового гардеробу, бо вони вже давно вийшли з моди.