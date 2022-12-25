Какие сумки будут в моде в 2023 году: названы топ-6 трендов (фото)

Стилист рассказала, на что обращать внимание при выборе сумки

Вот-вот наступит 2023 год, который принесет нам много интересных трендов. Стилисты активно говорят о том, какие модели обуви и фасоны одежды будут в моде в новом году. Свои тенденции уже можно выделить и касательно сумок.

О сумках, которые будут на пике тенденций в 2023 году, рассказывает стилистка Анна Ивашова в своем модном блоге в Instagram. Некоторые тренды давно знакомы модницам, но также дизайнеры порадовали совершенно новыми стилистическими идеями.

Так, при выборе сумки для вашего гардероба в следующем году стоит обратить внимание на два основных критерия. Во-первых, определитесь с цветом изделия.

Самые модные оттенки сумок по версии Pantone:

Коричневые и карамельные

Красные и винные

Белые и молочные

Во-вторых, присмотритесь не только к тону и фактуре сумки, ведь важно выбрать актуальную модель.

Трендовые сумки в 2023 году:

Ретро-сумки из бабушкиного гардероба. Если не нашли такую сумку в бабушкином сундуке, тогда загляните в винтажный магазин

Если не нашли такую сумку в бабушкином сундуке, тогда загляните в винтажный магазин Сумки размера XXL. На смену микросумкам от Jacquemus пришли вместительные шоперы.

На смену микросумкам от Jacquemus пришли вместительные шоперы. Меховые. Особенно удачно впишутся в ваши зимние образы.

Меховая сумка - тренд сезона

Коричневый цвет снова в моде

Карамельная гамма впишется в любой гардероб

Стильные модели и оттенки

Ранее "Телеграф" рассказывал, что популярный дизайнер Андре Тан назвал тренды, которые перейдут из 2022 года в будущие сезоны нового года. А также мы писали, какая обувь окажется в топе трендов в 2023 году, в том числе бренды порадовали новыми моделями кроссовок, туфель и ботинок.