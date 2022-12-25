Які сумки будуть у моді у 2023 році: названо топ-6 трендів (фото)

Стилістка розповіла, на що звертати увагу при виборі сумки

Ось-ось настане 2023 рік, який принесе нам багато цікавих трендів. Стилісти активно говорять про те, які моделі взуття та фасони одягу будуть у моді у новому році. Свої тенденції вже можна виділити й щодо сумок.

Про сумки, які будуть на піку тенденцій у 2023 році, розповідає стилістка Ганна Івашова у своєму модному блозі в Instagram. Деякі тренди давно знайомі модницям, але також дизайнери порадували новими стилістичними ідеями.

Так, при виборі сумки для вашого гардеробу наступного року варто звернути увагу на два основні критерії. По-перше, визначтеся з кольором виробу.

Наймодніші відтінки сумок за версією Pantone:

Коричневі та карамельні

Червоні та винні

Білі та молочні

По-друге, придивіться не лише до тону та фактури сумки, адже важливо обрати актуальну модель.

Трендові сумки у 2023 році:

Ретро сумки з бабусиного гардеробу. Якщо не знайшли таку сумку в скрині бабусі, тоді загляньте в вінтажний магазин

Якщо не знайшли таку сумку в скрині бабусі, тоді загляньте в вінтажний магазин Сумки розміру XXL. На зміну мікросумкам від Jacquemus прийшли місткі шопери.

На зміну мікросумкам від Jacquemus прийшли місткі шопери. Хутряні. Особливо вдало впишуться у ваші зимові образи.

Хутряна сумка — тренд сезону

Коричневий колір знову в моді

Карамельна гама впишеться в будь-який гардероб

Стильні моделі та відтінки

Раніше "Телеграф" розповідав, що популярний дизайнер Андре Тан назвав тренди, які перейдуть із 2022 року у майбутні сезони нового року. А також ми писали, яке взуття опиниться в топі трендів у 2023 році, у тому числі бренди порадували новими моделями кросівок, туфель та черевиків.