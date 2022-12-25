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Які сумки будуть у моді у 2023 році: названо топ-6 трендів (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Сумка – важлива частина образу Новина оновлена 25 грудня 2022, 21:02
Сумка – важлива частина образу. Фото glamour.ru

Стилістка розповіла, на що звертати увагу при виборі сумки

Ось-ось настане 2023 рік, який принесе нам багато цікавих трендів. Стилісти активно говорять про те, які моделі взуття та фасони одягу будуть у моді у новому році. Свої тенденції вже можна виділити й щодо сумок.

Про сумки, які будуть на піку тенденцій у 2023 році, розповідає стилістка Ганна Івашова у своєму модному блозі в Instagram. Деякі тренди давно знайомі модницям, але також дизайнери порадували новими стилістичними ідеями.

Так, при виборі сумки для вашого гардеробу наступного року варто звернути увагу на два основні критерії. По-перше, визначтеся з кольором виробу.

Наймодніші відтінки сумок за версією Pantone:

  • Коричневі та карамельні
  • Червоні та винні
  • Білі та молочні

По-друге, придивіться не лише до тону та фактури сумки, адже важливо обрати актуальну модель.

Трендові сумки у 2023 році:

  • Ретро сумки з бабусиного гардеробу. Якщо не знайшли таку сумку в скрині бабусі, тоді загляньте в вінтажний магазин
  • Сумки розміру XXL. На зміну мікросумкам від Jacquemus прийшли місткі шопери.
  • Хутряні. Особливо вдало впишуться у ваші зимові образи.
Хутряні сумки
Хутряна сумка — тренд сезону
Коричневі сумки
Коричневий колір знову в моді
Коричневі сумки
Карамельна гама впишеться в будь-який гардероб
Червоні сумки
Стильні моделі та відтінки

Раніше "Телеграф" розповідав, що популярний дизайнер Андре Тан назвав тренди, які перейдуть із 2022 року у майбутні сезони нового року. А також ми писали, яке взуття опиниться в топі трендів у 2023 році, у тому числі бренди порадували новими моделями кросівок, туфель та черевиків.

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#Мода #Сумки