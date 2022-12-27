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Как носить пайетки в новогоднюю ночь и после: подборка восхитительных образов (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Пайетки – главный тренд праздничной моды Новость обновлена 27 декабря 2022, 21:00
Пайетки – главный тренд праздничной моды. Фото pinterest.com

Вещи с пайетками идеально подойдут для праздничного лука и не только

В этом году появилось множество трендов праздничной моды, которые помогут вам подобрать удачный образ для встречи Нового года 2023. Одна из популярных тенденций – пайетки. И не стоит думать, что они подходят только для праздников. Изделия в пайетках можно носить и в повседневной жизни.

Подробнее об этом рассказывает украинский стилист Матвей Калугин на своей странице в Instagram. По его словам, даже "праздничные" вещи в пайетках, люрексе или стразах можно стилизовать в повседневных луках. С помощью такой одежды вы будете выглядеть стильно и экстравагантно.

Так, стилист предложил идеи образов в новогодней и повседневной стилизации с такими вещами:

  • Макси-юбка металлик с эффектом чешуи одинаково стильно выглядит как с топом, так и с джинсовой курткой.
  • Корсет с аппликацией впишется не только в праздничный, но и в кэжуал-образ.
  • Блейзер в пайетках дополнит массу ваших нарядов.
  • Платье с люрексом подойдет к повседневному миксу с косухой.
  • Блузка из органзы весьма универсальна и невероятно освежит ваши деловые комбинации.
Образы с юбкой в пайетках
Юбка в пайетках дополнит многие ваши образы
Образы с платьем из люрекса
Блестящее платье разбавит косуха
Образы с блейзером в пайетках
Такой блейзер очень универсален
Образы с корсетом с аппликацией
Эффектный корсет можно надеть не только в новогоднюю ночь
Образы с блузкой из органзы
Шикарная блуза удачно впишется в разные образы

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#Мода #Стиль #Пайетки