Как носить пайетки в новогоднюю ночь и после: подборка восхитительных образов (фото)
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Вещи с пайетками идеально подойдут для праздничного лука и не только
В этом году появилось множество трендов праздничной моды, которые помогут вам подобрать удачный образ для встречи Нового года 2023. Одна из популярных тенденций – пайетки. И не стоит думать, что они подходят только для праздников. Изделия в пайетках можно носить и в повседневной жизни.
Подробнее об этом рассказывает украинский стилист Матвей Калугин на своей странице в Instagram. По его словам, даже "праздничные" вещи в пайетках, люрексе или стразах можно стилизовать в повседневных луках. С помощью такой одежды вы будете выглядеть стильно и экстравагантно.
Так, стилист предложил идеи образов в новогодней и повседневной стилизации с такими вещами:
- Макси-юбка металлик с эффектом чешуи одинаково стильно выглядит как с топом, так и с джинсовой курткой.
- Корсет с аппликацией впишется не только в праздничный, но и в кэжуал-образ.
- Блейзер в пайетках дополнит массу ваших нарядов.
- Платье с люрексом подойдет к повседневному миксу с косухой.
- Блузка из органзы весьма универсальна и невероятно освежит ваши деловые комбинации.
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