Как носить пайетки в новогоднюю ночь и после: подборка восхитительных образов (фото)

Вещи с пайетками идеально подойдут для праздничного лука и не только

В этом году появилось множество трендов праздничной моды, которые помогут вам подобрать удачный образ для встречи Нового года 2023. Одна из популярных тенденций – пайетки. И не стоит думать, что они подходят только для праздников. Изделия в пайетках можно носить и в повседневной жизни.

Подробнее об этом рассказывает украинский стилист Матвей Калугин на своей странице в Instagram. По его словам, даже "праздничные" вещи в пайетках, люрексе или стразах можно стилизовать в повседневных луках. С помощью такой одежды вы будете выглядеть стильно и экстравагантно.

Так, стилист предложил идеи образов в новогодней и повседневной стилизации с такими вещами:

Макси-юбка металлик с эффектом чешуи одинаково стильно выглядит как с топом, так и с джинсовой курткой.

одинаково стильно выглядит как с топом, так и с джинсовой курткой. Корсет с аппликацией впишется не только в праздничный, но и в кэжуал-образ.

впишется не только в праздничный, но и в кэжуал-образ. Блейзер в пайетках дополнит массу ваших нарядов.

дополнит массу ваших нарядов. Платье с люрексом подойдет к повседневному миксу с косухой.

подойдет к повседневному миксу с косухой. Блузка из органзы весьма универсальна и невероятно освежит ваши деловые комбинации.

Юбка в пайетках дополнит многие ваши образы

Блестящее платье разбавит косуха

Такой блейзер очень универсален

Эффектный корсет можно надеть не только в новогоднюю ночь

Шикарная блуза удачно впишется в разные образы

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