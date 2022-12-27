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Як носити паєтки в новорічну ніч та після: добірка чудових образів (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Автор
Паєтки – головний тренд святкової моди Новина оновлена 27 грудня 2022, 21:00
Паєтки – головний тренд святкової моди. Фото pinterest.com

Речі з паєтками ідеально підійдуть для святкового луку і не тільки

Цього року з’явилося безліч трендів святкової моди, які допоможуть вам підібрати вдалий образ для зустрічі Нового року 2023. Одна з найпопулярніших тенденцій – паєтки. І не варто думати, що вони підходять лише для свят. Вироби в паєтках можна носити і в повсякденному житті.

Докладніше про це розповідає український стиліст Матвій Калугін на своїй сторінці в Instagram. За його словами, навіть "святкові" речі у паєтках, люрексі чи стразах можна стилізувати у повсякденних луках. За допомогою такого одягу ви виглядатимете стильно та екстравагантно.

Так, стиліст запропонував ідеї образів у новорічній та повсякденній стилізації з такими речами:

  • Максі-спідниця металік з ефектом луски однаково стильно виглядає як із топом, так і з джинсовою курткою.
  • Корсет з аплікацією впишеться не лише у святковий, а й у кэжуал-образ.
  • Блейзер у паєтках доповнить масу ваших нарядів.
  • Сукня з люрексом підійде до повсякденного міксу з косухою.
  • Блузка з органзи дуже універсальна і неймовірно освіжить ваші ділові комбінації.
Образи зі спідницею в паєтках
Спідниця в паєтках доповнить багато ваших образів
Образи з сукнею з люрексу
Блискучу сукню розбавить косуха
Образи з блейзером в паєтках
Такий блейзер дуже універсальний
Образи з корсетом з аплікацією
Ефектний корсет можна одягнути не лише у новорічну ніч
Образи з блузою з органзи
Шикарна блуза вдало впишеться у різні образи

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Теги:
#Мода #Стиль #Паєтки