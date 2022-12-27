Як носити паєтки в новорічну ніч та після: добірка чудових образів (фото)
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Речі з паєтками ідеально підійдуть для святкового луку і не тільки
Цього року з’явилося безліч трендів святкової моди, які допоможуть вам підібрати вдалий образ для зустрічі Нового року 2023. Одна з найпопулярніших тенденцій – паєтки. І не варто думати, що вони підходять лише для свят. Вироби в паєтках можна носити і в повсякденному житті.
Докладніше про це розповідає український стиліст Матвій Калугін на своїй сторінці в Instagram. За його словами, навіть "святкові" речі у паєтках, люрексі чи стразах можна стилізувати у повсякденних луках. За допомогою такого одягу ви виглядатимете стильно та екстравагантно.
Так, стиліст запропонував ідеї образів у новорічній та повсякденній стилізації з такими речами:
- Максі-спідниця металік з ефектом луски однаково стильно виглядає як із топом, так і з джинсовою курткою.
- Корсет з аплікацією впишеться не лише у святковий, а й у кэжуал-образ.
- Блейзер у паєтках доповнить масу ваших нарядів.
- Сукня з люрексом підійде до повсякденного міксу з косухою.
- Блузка з органзи дуже універсальна і неймовірно освіжить ваші ділові комбінації.
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