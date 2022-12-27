Як носити паєтки в новорічну ніч та після: добірка чудових образів (фото)

Речі з паєтками ідеально підійдуть для святкового луку і не тільки

Цього року з’явилося безліч трендів святкової моди, які допоможуть вам підібрати вдалий образ для зустрічі Нового року 2023. Одна з найпопулярніших тенденцій – паєтки. І не варто думати, що вони підходять лише для свят. Вироби в паєтках можна носити і в повсякденному житті.

Докладніше про це розповідає український стиліст Матвій Калугін на своїй сторінці в Instagram. За його словами, навіть "святкові" речі у паєтках, люрексі чи стразах можна стилізувати у повсякденних луках. За допомогою такого одягу ви виглядатимете стильно та екстравагантно.

Так, стиліст запропонував ідеї образів у новорічній та повсякденній стилізації з такими речами:

Максі-спідниця металік з ефектом луски однаково стильно виглядає як із топом, так і з джинсовою курткою.

однаково стильно виглядає як із топом, так і з джинсовою курткою. Корсет з аплікацією впишеться не лише у святковий, а й у кэжуал-образ.

впишеться не лише у святковий, а й у кэжуал-образ. Блейзер у паєтках доповнить масу ваших нарядів.

доповнить масу ваших нарядів. Сукня з люрексом підійде до повсякденного міксу з косухою.

підійде до повсякденного міксу з косухою. Блузка з органзи дуже універсальна і неймовірно освіжить ваші ділові комбінації.

Спідниця в паєтках доповнить багато ваших образів

Блискучу сукню розбавить косуха

Такий блейзер дуже універсальний

Ефектний корсет можна одягнути не лише у новорічну ніч

Шикарна блуза вдало впишеться у різні образи

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити стильний новорічний манікюр – є багато симпатичних ідей із символом 2023 року Кроликом. Також ми писали, які прикраси з "вау-ефектом" доповнять ваш образ на Новий рік.