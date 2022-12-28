Повязка, ушанка и не только: топ-6 альтернатив шапке, которые актуальны этой зимой (фото)

Есть масса стильных головных уборов для тех, кто не хочет носить шапку

Головной убор – важный атрибут любого зимнего гардероба. И если вам наскучила обычная шапка, то в этом сезоне дизайнеры порадовали разнообразием стильных альтернатив, начиная от балаклавы и заканчивая меховыми наушниками.

Подробнее о трендовых головных уборах, которые заменят шапку зимой-2023, рассказывает блог о стиле li.balizka в Instagram. Стоит присмотреться как минимум к шести модным вариантам, которые согреют вашу голову в холод и не испортят стильный лук.

Так, многие считают, что шапки портят прическу и не всем подходят. Однако без головного убора не обойтись в мороз.

Один из модных сейчас вариантов — чепирок/чепчик, который можно носить как зимой, так и осенью.

Стильная альтернатива шапке

Теплые наушники – еще одна удачная альтернатива привычной шапке. Они представлены многими популярными брендами и сделают ваш образ по-зимнему уютным.

С наушниками можно создать восхитительный зимний лук

Не теряют актуальности теплые и стильные ушанки. По словам стилистки, они уже перешли в разряд зимней базы.

Современные модели ушанок

Если тренд на "дедову шапку" вам отдает "совком", отмечается в блоге, то всегда есть другой вариант – пушистая повязка. Такой головной убор очень удобен и выглядит более современно.

Трендовый головной убор в этом сезоне

Балаклава уже давно вошла в топ зимних головных уборов. Сейчас можно найти интересные модели, расшитые узорами.

Теплее и практичнее шапки

Снова в моде повязка. Конечно, если в вашей местности зимой держится мороз до -10, то такой вариант вам не подойдет. Носите повязку в более теплую погоду повязку или же утеплите ее, сочетая с любым головным убором из перечня выше.

Элегантный головной убор для более теплой погоды

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь на пике трендов этой зимой. А также мы писали, какие вещи стоит убрать из зимнего гардероба, так как от них веет безвкусицей.