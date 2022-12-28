Пов’язка, вушанка і не тільки: топ-6 альтернатив шапці, які актуальні цієї зими (фото)

Є безліч стильних головних уборів для тих, хто не хоче носити шапку

Головний убір – важливий атрибут будь-якого зимового гардеробу. І якщо вам набридла звичайна шапка, то цього сезону дизайнери порадували різноманітністю стильних альтернатив, починаючи від балаклави і закінчуючи хутровими навушниками.

Детальніше про трендові головні убори, які замінять шапку взимку-2023, розповідає блог про стиль li.balizka в Instagram. Варто придивитися до мінімум шести модних варіантів, які зігріють вашу голову в холод і не зіпсують стильний лук.

Так, багато хто вважає, що шапки псують зачіску і не всім підходять. Однак без головного убору не обійтись у мороз.

Один із модних зараз варіантів — чепірець/чепчик, який можна носити як узимку, так і восени.

Стильна альтернатива шапці

Теплі навушники – ще одна вдала альтернатива звичній шапці. Вони представлені багатьма популярними брендами та зроблять ваш образ по-зимовому затишним.

З навушниками можна створити чудовий зимовий лук

Не втрачають актуальності теплі та стильні вушанки. За словами стилістки, вони вже перейшли до розряду зимової бази.

Сучасні моделі вушанок

Якщо тренд на "дідову шапку" вам віддає "совком", зазначається в блозі, то завжди є інший варіант — пухнаста пов’язка. Такий головний убір дуже зручний і виглядає сучасніше.

Трендовий головний убір цього сезону

Балаклава вже давно увійшла до топу зимових головних уборів. Зараз можна знайти цікаві моделі, розшиті візерунками.

Тепліше та практичніше за шапку

Знову в моді пов’язка. Звичайно, якщо у вашій місцевості зимою тримається мороз до -10, то такий варіант вам не підійде. Носіть пов’язку в більш теплу погоду або утепліть її, поєднуючи з будь-яким головним убором з переліку вище.

Елегантний головний убір для теплішої погоди

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття на піку трендів цієї зими. А також ми писали, які речі варто прибрати із зимового гардеробу, бо від них віє несмаком.