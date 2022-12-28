Пов’язка, вушанка і не тільки: топ-6 альтернатив шапці, які актуальні цієї зими (фото)
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Є безліч стильних головних уборів для тих, хто не хоче носити шапку
Головний убір – важливий атрибут будь-якого зимового гардеробу. І якщо вам набридла звичайна шапка, то цього сезону дизайнери порадували різноманітністю стильних альтернатив, починаючи від балаклави і закінчуючи хутровими навушниками.
Детальніше про трендові головні убори, які замінять шапку взимку-2023, розповідає блог про стиль li.balizka в Instagram. Варто придивитися до мінімум шести модних варіантів, які зігріють вашу голову в холод і не зіпсують стильний лук.
Так, багато хто вважає, що шапки псують зачіску і не всім підходять. Однак без головного убору не обійтись у мороз.
Один із модних зараз варіантів — чепірець/чепчик, який можна носити як узимку, так і восени.
Теплі навушники – ще одна вдала альтернатива звичній шапці. Вони представлені багатьма популярними брендами та зроблять ваш образ по-зимовому затишним.
Не втрачають актуальності теплі та стильні вушанки. За словами стилістки, вони вже перейшли до розряду зимової бази.
Якщо тренд на "дідову шапку" вам віддає "совком", зазначається в блозі, то завжди є інший варіант — пухнаста пов’язка. Такий головний убір дуже зручний і виглядає сучасніше.
Балаклава вже давно увійшла до топу зимових головних уборів. Зараз можна знайти цікаві моделі, розшиті візерунками.
Знову в моді пов’язка. Звичайно, якщо у вашій місцевості зимою тримається мороз до -10, то такий варіант вам не підійде. Носіть пов’язку в більш теплу погоду або утепліть її, поєднуючи з будь-яким головним убором з переліку вище.
Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття на піку трендів цієї зими. А також ми писали, які речі варто прибрати із зимового гардеробу, бо від них віє несмаком.