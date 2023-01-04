Массивный жемчуг и хрустальные бра: топ-8 украшений, которые будут на пике в 2023 году (фото)

В этом сезоне актуальны украшения на любой вкус

Чтобы выглядеть стильно, важно не только подобрать модный гардероб и трендовую обувь этой зимой. Важнейшая часть любого образа – украшения. В этом году в топе тенденций много красивых цепочек, сережек, колец или браслетов.

О том, какие украшения будут в моде в 2023 году, рассказывает блог о моде watchingukraine в Instagram. Стоит обратить внимание как минимум на восемь последних тенденций. Всего один стильный аксессуар сможет кардинально преобразить ваш образ.

По словам стилистки, украшения сейчас – едва ли не самая важная часть ДНК вашего стиля. Это отражение вашего внутреннего я, вашего настроения, вашего посыла. Украшениями можно не только украшать (как бы тождественно это не звучало), но еще и прибавлять или убавлять градус стилевого направления в вашем образе, поясняется в блоге.

В топе украшений 2023 года:

Массивные жемчужины

Каффы на губу

Наслоение массивных браслетов

Сердечки

Геометрические фигуры

Тропические вайбы

Одежда с украшениями

Хрустальные топы

Чем больше, тем лучше

Геометрия - тренд

Массивность во всем

Теперь каффы носят не только на ушах

Сердца украшают серьги и цепи

Одежда и колье - два в одном

Тропики - модные мотивы в этом году

Стильная вещица

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой маникюр на волне тенденций в новом году. А также мы писали, какие принты вошли в моду в этом сезоне.