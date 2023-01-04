Рус

Масивні перли та кришталеві бра: топ-8 прикрас, які будуть на піку у 2023 році (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Прикраси – важлива частина образу Новина оновлена 04 січня 2023, 15:21
Прикраси – важлива частина образу. Фото pinterest.ru

Цього сезону актуальні прикраси на будь-який смак

Щоб виглядати стильно, важливо не лише підібрати модний гардероб та трендове взуття цієї зими. Найважливіша частина будь-якого образу – прикраси. Цього року в топі тенденцій багато гарних ланцюжків, сережок, каблучок або браслетів.

Про те, які прикраси будуть у моді у 2023 році, розповідає блог про моду watchingukraine у Instagram. Варто звернути увагу щонайменше на вісім останніх тенденцій. Лише один стильний аксесуар зможе кардинально змінити ваш образ.

За словами стилістки, прикраси зараз – чи не найважливіша частина ДНК вашого стилю. Це відображення вашого внутрішнього я, вашого настрою, вашого посилу. Прикрасами можна не лише прикрашати (як би тотожно це не звучало), але ще й додавати чи зменшувати градус стильового напрямку у вашому образі, пояснюється у блозі.

У топі прикрас 2023:

  • Масивні перлини
  • Кафи на губу
  • Нашарування масивних браслетів
  • Серця
  • Геометричні фігури
  • Тропічні вайби
  • Одяг із прикрасами
  • Кришталеві топи
Масивні браслети
Чим більше, тим краще
Геометричні прикраси
Геометрія – тренд
Масивні перли
Масивність у всьому
Кафи на губу
Тепер кафи носять не лише на вухах
Прикраси із серцями
Серця прикрашають сережки та ланцюги
Одяг із прикрасами
Одяг та кольє — два в одному
Тропічні прикраси
Тропики — модні мотиви цього року
Кришталеві бра
Стильна штучка

Раніше "Телеграф" розповідав, який манікюр на хвилі тенденцій у новому році. А також ми писали, які принти увійшли до моди цього сезону.

Теги:
#Мода #Прикраси