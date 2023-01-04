Масивні перли та кришталеві бра: топ-8 прикрас, які будуть на піку у 2023 році (фото)
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Цього сезону актуальні прикраси на будь-який смак
Щоб виглядати стильно, важливо не лише підібрати модний гардероб та трендове взуття цієї зими. Найважливіша частина будь-якого образу – прикраси. Цього року в топі тенденцій багато гарних ланцюжків, сережок, каблучок або браслетів.
Про те, які прикраси будуть у моді у 2023 році, розповідає блог про моду watchingukraine у Instagram. Варто звернути увагу щонайменше на вісім останніх тенденцій. Лише один стильний аксесуар зможе кардинально змінити ваш образ.
За словами стилістки, прикраси зараз – чи не найважливіша частина ДНК вашого стилю. Це відображення вашого внутрішнього я, вашого настрою, вашого посилу. Прикрасами можна не лише прикрашати (як би тотожно це не звучало), але ще й додавати чи зменшувати градус стильового напрямку у вашому образі, пояснюється у блозі.
У топі прикрас 2023:
- Масивні перлини
- Кафи на губу
- Нашарування масивних браслетів
- Серця
- Геометричні фігури
- Тропічні вайби
- Одяг із прикрасами
- Кришталеві топи
Раніше "Телеграф" розповідав, який манікюр на хвилі тенденцій у новому році. А також ми писали, які принти увійшли до моди цього сезону.