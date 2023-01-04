Масивні перли та кришталеві бра: топ-8 прикрас, які будуть на піку у 2023 році (фото)

Цього сезону актуальні прикраси на будь-який смак

Щоб виглядати стильно, важливо не лише підібрати модний гардероб та трендове взуття цієї зими. Найважливіша частина будь-якого образу – прикраси. Цього року в топі тенденцій багато гарних ланцюжків, сережок, каблучок або браслетів.

Про те, які прикраси будуть у моді у 2023 році, розповідає блог про моду watchingukraine у Instagram. Варто звернути увагу щонайменше на вісім останніх тенденцій. Лише один стильний аксесуар зможе кардинально змінити ваш образ.

За словами стилістки, прикраси зараз – чи не найважливіша частина ДНК вашого стилю. Це відображення вашого внутрішнього я, вашого настрою, вашого посилу. Прикрасами можна не лише прикрашати (як би тотожно це не звучало), але ще й додавати чи зменшувати градус стильового напрямку у вашому образі, пояснюється у блозі.

У топі прикрас 2023:

Масивні перлини

Кафи на губу

Нашарування масивних браслетів

Серця

Геометричні фігури

Тропічні вайби

Одяг із прикрасами

Кришталеві топи

Чим більше, тим краще

Геометрія – тренд

Масивність у всьому

Тепер кафи носять не лише на вухах

Серця прикрашають сережки та ланцюги

Одяг та кольє — два в одному

Тропики — модні мотиви цього року

Стильна штучка

Раніше "Телеграф" розповідав, який манікюр на хвилі тенденцій у новому році. А також ми писали, які принти увійшли до моди цього сезону.