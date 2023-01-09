Полумесяц, блестящие и не только: топ-8 сумок, которые окажутся на пике трендов 2023 года (фото)

Выбор модных сумок приятно впечатлит любую модницу

Стилисты уже вовсю говорят о трендах 2023 года в одежде и обуви, но не менее важная часть любого гардероба – сумки. В этих сезонах актуальными остаются как и полюбившиеся нам модели, так и набирают популярность новые варианты. Стильная и качественная сумка может стоить не самую маленькую сумму, но зато долго прослужит.

О том, какие сумки будут в тренде-2023, говорится в блоге о моде shebelska в Instagram. Стоит обратить внимание как минимум на восемь модных тенденций касательно сумок. Для создания гармоничных образов лучше иметь не одну, а несколько аксессуаров.

Итак, в топ-8 сумок 2023 года оказались такие модели:

Сумка-полумесяц – достаточно универсальная модель.

– достаточно универсальная модель. Негабаритные сумки – для тех, кому не нужно носить с собой много вещей.

– для тех, кому не нужно носить с собой много вещей. Пухлые сумки – супертренд.

– супертренд. Сумки большого размера – пожалуй, самый вместительный аксессуар.

– пожалуй, самый вместительный аксессуар. Блестящие сумки – металлик остается на пике трендов.

– металлик остается на пике трендов. Сумки с шипами – оригинальный акцент украсит аксессуар.

– оригинальный акцент украсит аксессуар. Сумки-сундуки и корзины – понравятся тем, кто любит необычные формы.

– понравятся тем, кто любит необычные формы. Мини-сумки – уже не микро, но малогабаритные аксессуары не теряют актуальность.

Сумка-полумесяц украсит любой образ

Если не нужно класть много вещей

Мягкая форма для уютных образов

Корзины и сундуки станут акцентом образа

Маленький стильный аксессуар

Вместительная модель сумки

Металлик - тренд сезона

Шипы - новая модная тенденция

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие украшения будут на пике модных тенденций в этом году. А также мы писали, какие аксессуары убивают современный стиль.