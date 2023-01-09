Укр

Полумесяц, блестящие и не только: топ-8 сумок, которые окажутся на пике трендов 2023 года (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Сумка - важная часть любого образа
Сумка - важная часть любого образа. Фото pexels.com

Выбор модных сумок приятно впечатлит любую модницу

Стилисты уже вовсю говорят о трендах 2023 года в одежде и обуви, но не менее важная часть любого гардероба – сумки. В этих сезонах актуальными остаются как и полюбившиеся нам модели, так и набирают популярность новые варианты. Стильная и качественная сумка может стоить не самую маленькую сумму, но зато долго прослужит.

О том, какие сумки будут в тренде-2023, говорится в блоге о моде shebelska в Instagram. Стоит обратить внимание как минимум на восемь модных тенденций касательно сумок. Для создания гармоничных образов лучше иметь не одну, а несколько аксессуаров.

Итак, в топ-8 сумок 2023 года оказались такие модели:

  • Сумка-полумесяц – достаточно универсальная модель.
  • Негабаритные сумки – для тех, кому не нужно носить с собой много вещей.
  • Пухлые сумки – супертренд.
  • Сумки большого размера – пожалуй, самый вместительный аксессуар.
  • Блестящие сумки – металлик остается на пике трендов.
  • Сумки с шипами – оригинальный акцент украсит аксессуар.
  • Сумки-сундуки и корзины – понравятся тем, кто любит необычные формы.
  • Мини-сумки – уже не микро, но малогабаритные аксессуары не теряют актуальность.
Сумка-полумесяц
Сумка-полумесяц украсит любой образ
Негабаритные сумки
Если не нужно класть много вещей
Пухлые сумки
Мягкая форма для уютных образов
Сумки-корзины и сумки-сундуки
Корзины и сундуки станут акцентом образа
Мини-сумки
Маленький стильный аксессуар
Сумки большого размера
Вместительная модель сумки
Блестящие сумки
Металлик - тренд сезона
Сумки с шипами
Шипы - новая модная тенденция

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие украшения будут на пике модных тенденций в этом году. А также мы писали, какие аксессуары убивают современный стиль.

Теги:
#Мода #Сумки #Тренды