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Півмісяць, блискучі та не тільки: топ-8 сумок, які опиняться на піку трендів 2023 року (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Сумка – важлива частина будь-якого образу
Сумка – важлива частина будь-якого образу. Фото pexels.com

Вибір модних сумок приємно вразить будь-яку модницю

Стилісти вже активно говорять про тренди 2023 року в одязі та взутті, але не менш важлива частина будь-якого гардеробу – сумки. У цих сезонах актуальними залишаються як і моделі, що нам полюбилися, так і набирають популярність нові варіанти. Стильна і якісна сумка може коштувати не найменшу суму, зате довго прослужить.

Про те, які сумки будуть у тренді-2023, йдеться у блозі про моду shebelska в Instagram. Варто звернути увагу як мінімум на вісім модних тенденцій щодо сумок. Для створення гармонійних образів краще мати не один, а кілька аксесуарів.

Отже, у топ-8 сумок 2023 опинилися такі моделі:

  • Сумка-півмісяць – досить універсальна модель.
  • Негабаритні сумки — для тих, кому не потрібно носити з собою багато речей.
  • Пухкі сумки – супертренд.
  • Сумки великого розміру — мабуть, найбільш місткий аксесуар.
  • Блискучі сумки — металік залишається на піку трендів.
  • Сумки із шипами – оригінальний акцент прикрасить аксесуар.
  • Сумки-скриньки та кошики – сподобаються тим, хто любить незвичайні форми.
  • Міні-сумки — вже не мікро, але малогабаритні аксесуари не втрачають актуальності.
Сумка-півмісяць
Сумка-півмісяць прикрасить будь-який образ
Негабаритні сумки
Якщо не потрібно класти багато речей
Пухкі сумки
М’яка форма для затишних образів
Сумки-кошики та сумки-скриньки
Кошики та скрині стануть акцентом образу
Міні-сумки
Маленький стильний аксесуар
Сумки великого розміру
Містка модель сумки
Блискучі сумки
Металік – тренд сезону
Сумки із шипами
Шипи – нова модна тенденція

Раніше "Телеграф" розповідав, які прикраси будуть на піку модних тенденцій цього року. А також ми писали, які аксесуари вбивають сучасний стиль.

Теги:
#Мода #Сумки #Тренди