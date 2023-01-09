Півмісяць, блискучі та не тільки: топ-8 сумок, які опиняться на піку трендів 2023 року (фото)

Вибір модних сумок приємно вразить будь-яку модницю

Стилісти вже активно говорять про тренди 2023 року в одязі та взутті, але не менш важлива частина будь-якого гардеробу – сумки. У цих сезонах актуальними залишаються як і моделі, що нам полюбилися, так і набирають популярність нові варіанти. Стильна і якісна сумка може коштувати не найменшу суму, зате довго прослужить.

Про те, які сумки будуть у тренді-2023, йдеться у блозі про моду shebelska в Instagram. Варто звернути увагу як мінімум на вісім модних тенденцій щодо сумок. Для створення гармонійних образів краще мати не один, а кілька аксесуарів.

Отже, у топ-8 сумок 2023 опинилися такі моделі:

Сумка-півмісяць – досить універсальна модель.

– досить універсальна модель. Негабаритні сумки — для тих, кому не потрібно носити з собою багато речей.

— для тих, кому не потрібно носити з собою багато речей. Пухкі сумки – супертренд.

– супертренд. Сумки великого розміру — мабуть, найбільш місткий аксесуар.

— мабуть, найбільш місткий аксесуар. Блискучі сумки — металік залишається на піку трендів.

— металік залишається на піку трендів. Сумки із шипами – оригінальний акцент прикрасить аксесуар.

– оригінальний акцент прикрасить аксесуар. Сумки-скриньки та кошики – сподобаються тим, хто любить незвичайні форми.

– сподобаються тим, хто любить незвичайні форми. Міні-сумки — вже не мікро, але малогабаритні аксесуари не втрачають актуальності.

Сумка-півмісяць прикрасить будь-який образ

Якщо не потрібно класти багато речей

М’яка форма для затишних образів

Кошики та скрині стануть акцентом образу

Маленький стильний аксесуар

Містка модель сумки

Металік – тренд сезону

Шипи – нова модна тенденція

Раніше "Телеграф" розповідав, які прикраси будуть на піку модних тенденцій цього року. А також ми писали, які аксесуари вбивають сучасний стиль.