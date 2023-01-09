Півмісяць, блискучі та не тільки: топ-8 сумок, які опиняться на піку трендів 2023 року (фото)
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Вибір модних сумок приємно вразить будь-яку модницю
Стилісти вже активно говорять про тренди 2023 року в одязі та взутті, але не менш важлива частина будь-якого гардеробу – сумки. У цих сезонах актуальними залишаються як і моделі, що нам полюбилися, так і набирають популярність нові варіанти. Стильна і якісна сумка може коштувати не найменшу суму, зате довго прослужить.
Про те, які сумки будуть у тренді-2023, йдеться у блозі про моду shebelska в Instagram. Варто звернути увагу як мінімум на вісім модних тенденцій щодо сумок. Для створення гармонійних образів краще мати не один, а кілька аксесуарів.
Отже, у топ-8 сумок 2023 опинилися такі моделі:
- Сумка-півмісяць – досить універсальна модель.
- Негабаритні сумки — для тих, кому не потрібно носити з собою багато речей.
- Пухкі сумки – супертренд.
- Сумки великого розміру — мабуть, найбільш місткий аксесуар.
- Блискучі сумки — металік залишається на піку трендів.
- Сумки із шипами – оригінальний акцент прикрасить аксесуар.
- Сумки-скриньки та кошики – сподобаються тим, хто любить незвичайні форми.
- Міні-сумки — вже не мікро, але малогабаритні аксесуари не втрачають актуальності.
Раніше "Телеграф" розповідав, які прикраси будуть на піку модних тенденцій цього року. А також ми писали, які аксесуари вбивають сучасний стиль.