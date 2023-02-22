Так уже не носят: сумка в тон обуви и еще два устаревших стилистических приема (фото)

Стилист назвала самые частые ошибки в образах

При составлении образа важно учитывать не только последние тенденции сезона, а и обходить антитренды. Есть несколько распространенных стилистических ошибок, которые допускают девушки в образах. Однако их легко избежать.

Подробнее о трех приемах стилизации, которые давно устарели, рассказывает стилист Мирослава Грицак в своем блоге в Инстаграм. По ее словам, некоторое сочетание вещей утратило актуальность и понижает градус стиля в вашем луке.

Ошибка №1. Сумка в тон обуви

Конечно, сумка и обувь может быть одного цвета, но не стоит друг к другу привязывать и подбирать как комплект. Более свежо выглядят образы, где у аксессуаров разная фактура и оттенки.

Не стоит искать сумку и обувь из одного материала и одинакового цвета

Ошибка №2. Набор украшений

Стилист не рекомендует носить в повседневной жизни набор украшений в золоте или серебре. Также не стоит подбирать металла в одном цвете. Так, набор украшений выглядит в современных образах несколько неактуально (исключением являются торжественные события). Лучше присмотритесь к миксу золота и серебра, комбинации украшений из камней.

Смело "мешайте" украшения

Ошибка №3. Все подобрано только в одном стиле

Образ в одном стиле может выглядеть безвкусно. Например, если состоит из вещей с рюшами в дополнение к банту или цветку, да еще и с розовыми туфлями и сумкой в тон. Лучше же сочетать полярные стили. Это может быть пиджак с кепкой и кроссовками.

Добавляйте контраста в ваши образы

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать стильный пиджак на весну-2023, чтобы он не выходил из моды. А еще мы писали, какие сумки, кепки и куртки стоит убрать из весеннего гардероба, так как они давно устарели.