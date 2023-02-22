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Так уже не носять: сумка в тон взуття та ще два застарілі стилістичні прийоми (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Один промах може зіпсувати все вбрання Новина оновлена 22 лютого 2023, 14:54
Один промах може зіпсувати все вбрання. Фото harpersbazaar

Стилістка назвала найчастіші помилки в образах

При складанні образу важливо не лише враховувати останні тенденції сезону, а й обходити антитренди. Є кілька поширених стилістичних помилок, які припускаються дівчатами в образах. Однак їх легко уникнути.

Детальніше про три прийоми стилізації, які давно застаріли, розповідає стилістка Мирослава Грицак у своєму блозі в Інстаграм. За її словами, деяке поєднання речей втратило актуальність та знижує градус стилю у вашому луку.

Помилка №1. Сумка в тон взуття

Звичайно, сумка та взуття може бути одного кольору, але не варто прив’язувати один до одного і підбирати як комплект. Свіже виглядають образи, де в аксесуарів різна фактура і відтінки.

Взуття та сумка в образі
Не варто шукати сумку та взуття з одного матеріалу та однакового кольору

Помилка №2. Набір прикрас

Стилістка не рекомендує носити у повсякденному житті набір прикрас у золоті чи сріблі. Також не варто підбирати метал в одному кольорі. Так, набір прикрас виглядає у сучасних образах дещо неактуально (винятком є урочисті події). Краще придивіться до міксу золота та срібла, комбінації прикрас із каміння.

Прикраси в образі
Сміливо "змішуйте" прикраси

Помилка №3. Все підібрано лише в одному стилі

Образ в одному стилі може виглядати недолуго. Наприклад, якщо складається з речей з рюшами на додаток до банту чи квіток, та ще й з рожевими туфлями чи сумкою в тон. Краще поєднувати полярні стилі. Це може бути піджак із кепкою й кросівками.

Образи у різних стилях
Додайте контрасту у ваші образи

Раніше "Телеграф" розповідав, як вибрати стильний піджак на весну-2023, щоб він не виходив із моди. А ще ми писали, які сумки, кепки та куртки варто прибрати із весняного гардеробу, бо вони давно застаріли.

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#Мода #Стиль