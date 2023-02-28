Дополнят любой образ: топ-5 трендовых очков 2023 года (фото)

Каждая модница в этом сезоне найдет свою оправу

Чтобы выглядеть стильно, важно не только подбирать трендовую одежду и актуальную обувь, а и обращать внимание на аксессуаре. В образе играет роль каждая деталь, даже если идет речь о солнцезащитных очках.

О самых модных вариантах очков в 2023 году рассказывает блог стилистки Анны Ивашовой в Инстаграм. Модная экспертка предлагает обратить внимание на пять тенденций.

Солнцезащитные очки – не только функциональный аксессуар, который защитит ваши глаза от солнечных лучей. В зависимости от модели этот атрибут может стать главным акцентом вашего образа или же дополнить его, повысив градус стиля аутфита в любое время года. Модные бренды предлагают уйму стильных вариантов на сезон весна-лето 2023 года, так что найти свою модель очков сможет даже самая искусная модница.

По словам стилистки, в топ-5 трендовых очков оказались:

Спортивные;

Узкие;

Прямоугольные;

Авиаторы;

Футуристичные;

Какие солнцезащитные очки в моде в 2023 году

Очки в спортивном стиле

В тренде узкая оправа

Актуальна и прямоугольная форма

Авиаторы - вечная классика

Фтуристические очки станут акцентом в вашем образе

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых ярких трендах весны 2023 года. Есть как минимум пять вещей, которые стоит купить уже сейчас. А также мы писали, на какие актуальные аксессуары рекомендуют обратить внимание стилисты в этом сезоне.