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Дополнят любой образ: топ-5 трендовых очков 2023 года (фото)

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Очки – модный и функциональный аксессуар Новость обновлена 28 февраля 2023, 15:47
Очки – модный и функциональный аксессуар. Фото pexels.com

Каждая модница в этом сезоне найдет свою оправу

Чтобы выглядеть стильно, важно не только подбирать трендовую одежду и актуальную обувь, а и обращать внимание на аксессуаре. В образе играет роль каждая деталь, даже если идет речь о солнцезащитных очках.

О самых модных вариантах очков в 2023 году рассказывает блог стилистки Анны Ивашовой в Инстаграм. Модная экспертка предлагает обратить внимание на пять тенденций.

Солнцезащитные очки – не только функциональный аксессуар, который защитит ваши глаза от солнечных лучей. В зависимости от модели этот атрибут может стать главным акцентом вашего образа или же дополнить его, повысив градус стиля аутфита в любое время года. Модные бренды предлагают уйму стильных вариантов на сезон весна-лето 2023 года, так что найти свою модель очков сможет даже самая искусная модница.

По словам стилистки, в топ-5 трендовых очков оказались:

  • Спортивные;
  • Узкие;
  • Прямоугольные;
  • Авиаторы;
  • Футуристичные;

Какие солнцезащитные очки в моде в 2023 году

Солнцезащитные черные очки в спортивном стиле
Очки в спортивном стиле
Солнцезащитные черные очки с узкой оправой
В тренде узкая оправа
Солнцезащитные черные прямоугольные очки
Актуальна и прямоугольная форма
Солнцезащитные черные очки авиаторы
Авиаторы - вечная классика
Солнцезащитные черные очки в стиле футуризм
Фтуристические очки станут акцентом в вашем образе

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых ярких трендах весны 2023 года. Есть как минимум пять вещей, которые стоит купить уже сейчас. А также мы писали, на какие актуальные аксессуары рекомендуют обратить внимание стилисты в этом сезоне.

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#Мода #Очки #Солнцезащитные очки