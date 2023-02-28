Доповнять будь-який образ: топ-5 трендових окулярів 2023 року (фото)

Кожна модниця цього сезону знайде свою оправу

Щоб виглядати стильно, важливо не лише підбирати трендовий одяг та актуальне взуття, а й звертати увагу на аксесуари. В образі грає роль кожна деталь, навіть якщо йдеться про сонцезахисні окуляри.

Про наймодніші варіанти окулярів у 2023 році розповідає блог стилістки Анни Івашової в Інстаграм. Модна експертка пропонує звернути увагу на п’ять тенденцій.

Сонцезахисні окуляри – не тільки функціональний аксесуар, який захистить очі від сонячних променів. В залежності від моделі цей атрибут може стати головним акцентом вашого образу або доповнити його, підвищивши градус стилю аутфіту в будь-яку пору року. Модні бренди пропонують безліч стильних варіантів на сезон весна-літо 2023 року, тож знайти свою модель окулярів зможе навіть найвередливіша модниця.

За словами стилістки, у топ-5 трендових окулярів опинилися:

Спортивні;

Вузькі;

Прямокутні;

Авіатори;

Футуристичні;

Які сонцезахисні окуляри в моді у 2023 році

Окуляри у спортивному стилі

У тренді вузька оправа

Актуальна й прямокутна форма

Авіатори – вічна класика

Фтуристичні окуляри стануть акцентом у вашому образі

Раніше "Телеграф" розповідав про найяскравіші тренди весни 2023 року. Є щонайменше п’ять речей, які варто купити вже зараз. А також ми писали, на які актуальні аксесуари рекомендують звернути увагу стилісти цього сезону.