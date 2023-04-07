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Роскошное сияние, нюд, золото, серебро и не только: тренды маникюра, которые украсят ваши руки этой весной (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Тренды маникюра 2023 Новость обновлена 07 апреля 2023, 14:24
Тренды маникюра 2023. Фото pexels.com

Идеи дизайна ногтей, среди которых каждая девушка найдет себе идеальный вариант

Весна 2023 году настолько разнообразна различными трендами, стилями и дизайнами, что выбрать себе вариант маникюра должно быть достаточно просто. Практически какой дизайн не сделай — он будет актуальным и модным.

Если вы все же хотите быть на 100% уверенной, что выбранный вами дизайн ногтей актуальный, делимся топ-8 самыми стильными вариантами и трендами маникюра. Подробнее пишет byrdie.com.

Тренды маникюра весна 2023

  • Желейный френч — выполняется с помощью цветных оттенков и полупрозрачных гелей. Получается эффект желе.
Тренды маникюра 2023 - желе
Тренды маникюра 2023 - желе
  • Контуры — тело ногтя выкрашивается прозрачно-розовым или телесным оттенком, а по краям проводится цветная линия.
Тренды маникюра 2023 - контур
Тренды маникюра 2023 - контур
  • Трехмерный дизайн. 2000-е в моде и теперь дошли до маникюра. Самый модный дизайн — капли на ногтях.
Тренды маникюра 2023 - трехмерный
Тренды маникюра 2023 - трехмерный
  • Текстуры с сочетанием матового и глянцевого.
Тренды маникюра 2023 - трехмерный
Тренды маникюра 2023 - трехмерный
  • Металлик — серебро и золото можно использовать в френч-дизайне или полностью покрывать ногти.
Тренды маникюра 2023 - металлик
Тренды маникюра 2023 - металлик
  • Светоотражающие лаки и шиммеры. Роскошное сияние — один из главных трендов этого года.
Тренды маникюра 2023 - Светоотражающие лаки
Тренды маникюра 2023 - Светоотражающие лаки
  • Натуральность — по-прежнему в моде. Если вам не по душе дизайны, то выбирайте естественность.
Тренды маникюра 2023 - натуральный
Тренды маникюра 2023 - натуральный
  • Сияющий нюд — с глянцем или перламутром.
Тренды маникюра 2023 - сияющий нюд
Тренды маникюра 2023 - сияющий нюд

Ранее "Телеграф" рассказывал, что опытный нейл-мастер раскрыл секреты создания маникюра, который выглядит богато и роскошно. А также мы писали, что в тренды вернулись 70-е: особенно стильно украшают ногти дизайн с ромашками.

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#Ногти #Маникюр #Тренды