Роскошное сияние, нюд, золото, серебро и не только: тренды маникюра, которые украсят ваши руки этой весной (фото)

Идеи дизайна ногтей, среди которых каждая девушка найдет себе идеальный вариант

Весна 2023 году настолько разнообразна различными трендами, стилями и дизайнами, что выбрать себе вариант маникюра должно быть достаточно просто. Практически какой дизайн не сделай — он будет актуальным и модным.

Если вы все же хотите быть на 100% уверенной, что выбранный вами дизайн ногтей актуальный, делимся топ-8 самыми стильными вариантами и трендами маникюра. Подробнее пишет byrdie.com.

Тренды маникюра весна 2023

Желейный френч — выполняется с помощью цветных оттенков и полупрозрачных гелей. Получается эффект желе.

Контуры — тело ногтя выкрашивается прозрачно-розовым или телесным оттенком, а по краям проводится цветная линия.

Трехмерный дизайн. 2000-е в моде и теперь дошли до маникюра. Самый модный дизайн — капли на ногтях.

Текстуры с сочетанием матового и глянцевого.

Металлик — серебро и золото можно использовать в френч-дизайне или полностью покрывать ногти.

Светоотражающие лаки и шиммеры. Роскошное сияние — один из главных трендов этого года.

Натуральность — по-прежнему в моде. Если вам не по душе дизайны, то выбирайте естественность.

Сияющий нюд — с глянцем или перламутром.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что опытный нейл-мастер раскрыл секреты создания маникюра, который выглядит богато и роскошно. А также мы писали, что в тренды вернулись 70-е: особенно стильно украшают ногти дизайн с ромашками.