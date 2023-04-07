Розкішне сяйво, нюд, золото, срібло і не тільки: тренди манікюру, які прикрасять ваші руки цієї весни (фото)

Ідеї дизайну нігтів, серед яких кожна дівчина знайде собі ідеальний варіант

Весна 2023 року настільки різноманітна різними трендами, стилями та дизайнами, що вибрати собі варіант манікюру має бути досить просто. Майже який дизайн не зроби — він буде актуальним і модним.

Якщо ви все ж таки хочете бути на 100% впевненою, що обраний вами дизайн нігтів актуальний, ділимося топ-8 найстильнішими варіантами та трендами манікюру. Детальніше пише byrdie.com.

Тренди манікюру весна 2023

Желейний френч – виконується за допомогою кольорових відтінків та напівпрозорих гелів. Виходить ефект желе.

Контури — тіло нігтя фарбується прозоро-рожевим або тілесним відтінком, а по краях проводиться кольорова лінія.

Тривимірний дизайн. 2000-ті у моді й тепер дійшли до манікюру. Наймодніший дизайн — краплі на нігтях.

Текстури з поєднанням матового та глянсового.

Металік — срібло та золото можна використовувати у френч-дизайні або повністю покривати нігті.

Світловідбивні лаки та шимери. Розкішне сяйво – один із головних трендів цього року.

Натуральність — як і раніше, у моді. Якщо вам не до душі дизайни, вибирайте природність.

Блискучий нюд — з глянцем або перламутром.

Раніше "Телеграф" розповідав, що досвідчений нейл-майстер розкрив секрети створення манікюру, який має багатий і розкішний вигляд. А також ми писали, що в тренди повернулися 70-ті: особливо стильно прикрашають нігті дизайн з ромашками.