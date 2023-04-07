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Розкішне сяйво, нюд, золото, срібло і не тільки: тренди манікюру, які прикрасять ваші руки цієї весни (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Тренди манікюру 2023 Новина оновлена 07 квітня 2023, 14:24
Тренди манікюру 2023. Фото pexels.com

Ідеї дизайну нігтів, серед яких кожна дівчина знайде собі ідеальний варіант

Весна 2023 року настільки різноманітна різними трендами, стилями та дизайнами, що вибрати собі варіант манікюру має бути досить просто. Майже який дизайн не зроби — він буде актуальним і модним.

Якщо ви все ж таки хочете бути на 100% впевненою, що обраний вами дизайн нігтів актуальний, ділимося топ-8 найстильнішими варіантами та трендами манікюру. Детальніше пише byrdie.com.

Тренди манікюру весна 2023

  • Желейний френч – виконується за допомогою кольорових відтінків та напівпрозорих гелів. Виходить ефект желе.
Тренди манікюру 2023 — желе
Тренди манікюру 2023 — желе
  • Контури — тіло нігтя фарбується прозоро-рожевим або тілесним відтінком, а по краях проводиться кольорова лінія.
Тренди манікюру 2023 — контур
Тренди манікюру 2023 — контур
  • Тривимірний дизайн. 2000-ті у моді й тепер дійшли до манікюру. Наймодніший дизайн — краплі на нігтях.
Тренди манікюру 2023 – тривимірний
Тренди манікюру 2023 – тривимірний
  • Текстури з поєднанням матового та глянсового.
Тренди манікюру 2023 – тривимірний
Тренди манікюру 2023 – тривимірний
  • Металік — срібло та золото можна використовувати у френч-дизайні або повністю покривати нігті.
Тренди манікюру 2023 — металік
Тренди манікюру 2023 — металік
  • Світловідбивні лаки та шимери. Розкішне сяйво – один із головних трендів цього року.
Тренди манікюру 2023 — Світловідбивні лаки
Тренди манікюру 2023 — Світловідбивні лаки
  • Натуральність — як і раніше, у моді. Якщо вам не до душі дизайни, вибирайте природність.
Тренди манікюру 2023 — натуральний
Тренди манікюру 2023 — натуральний
  • Блискучий нюд — з глянцем або перламутром.
Тренди манікюру 2023 — сяючий нюд
Тренди манікюру 2023 — сяючий нюд

Раніше "Телеграф" розповідав, що досвідчений нейл-майстер розкрив секрети створення манікюру, який має багатий і розкішний вигляд. А також ми писали, що в тренди повернулися 70-ті: особливо стильно прикрашають нігті дизайн з ромашками.

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#Нігті #Манікюр #Тренди