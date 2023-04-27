Обращайте внимание на детали: какие сумки не стоит носить в 2023 году, ведь они устарели (фото)

Аксессуары играют важную роль в составлении стильного лука

Образ современной и стильной женщины уже невозможно представить без различных аксессуаров: украшений, шарфов и конечно же сумок. О трендах сумок 2023 года мы уже вам рассказывали, а теперь хотим поделиться теми моделями, которые стоит отложить, ведь они стали антитрендами.

Стилист имиджмейкер Екатерина Дорошенко в своем модном блоге поделилась публикацией, в которой наглядно показала антитренды сумок 2023 года и чем их стильно заменить. Также модный эксперт отметила, на какие детали и особенности этого аксессуара стоит останавливать свой выбор в этом году.

Сумки 2023 года: тренды и антитренды

Если вы ищете базовую модель, то лучше обратить внимание на лаконичный дизайн без перегрузки фурнитурой и декором. Фурнитура может сильно повлиять на качество сумки, поэтому в бюджетных вариантах лучше выбирать серебряную фурнитуру.

Также следует обратить внимание на ремешки и цепочки. Контрастная окантовка, особенно черный цвет на светлых сумках, может начать шелушиться и испортить вид сумки.

Мягкие, объемные и рыхлые сумки очень популярны, но актуальными являются структурированные сумки с четкими линиями.

Сумка-багет также тренд последних сезонов и может стать украшением вашего базового гардероба.

Рюкзаки несколько отошли на задний план, но если они вам нравятся, выбирайте минималистичные и структурированные модели.

На вечеринки и формальные мероприятия лучше выбрать маленькие сумочки вместо клатчей, чтобы создать стильный и эффектный образ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие вещи стилисты рекомендуют добавить в весенний гардероб 2023 года. А еще мы писали, что из обуви сейчас на пике трендов.