Звертайте увагу на деталі: які сумки не варто носити у 2023 році, адже вони застаріли (фото)

Аксесуари відіграють важливу роль у складанні стильного луку

Образ сучасної та стильної жінки вже неможливо уявити без різних аксесуарів: прикрас, шарфів та, звичайно ж, сумок. Про тренди сумок 2023 ми вже вам розповідали, а тепер хочемо поділитися тими моделями, які варто відкласти, адже вони стали антитрендами.

Стиліст іміджмейкер Катерина Дорошенко у своєму модному блозі поділилася публікацією, в якій наочно показала антитренди сумок 2023 року та чим їх стильно замінити. Також модний експерт зазначила, на які деталі та особливості цього аксесуара варто зупиняти свій вибір цього року.

Сумки 2023 року: тренди та антитренди

Якщо ви шукаєте базову модель, краще звернути увагу на лаконічний дизайн без перевантаження фурнітурою і декором. Фурнітура може вплинути на якість сумки, тому в бюджетних варіантах краще вибирати срібну фурнітуру.

Також слід звернути увагу на ремінці та ланцюжки. Контрастне окантування, особливо чорний колір на світлих сумках, може почати лущитися і зіпсувати вигляд сумки.

М’які, об’ємні та пухкі сумки дуже популярні, але актуальними є структуровані сумки з чіткими лініями.

Сумка-багет також тренд останніх сезонів і може стати окрасою вашого базового гардероба.

Рюкзаки трохи відійшли на задній план, але якщо вони вам подобаються, вибирайте мінімалістичні та структуровані моделі.

На вечірки та формальні заходи краще вибрати маленькі сумочки замість клатчів, щоб створити стильний та ефектний образ.

Раніше "Телеграф" розповідав, які речі стилісти рекомендують додати до весняного гардероба 2023 року. А ще ми писали, що із взуття зараз на піку трендів.