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Звертайте увагу на деталі: які сумки не варто носити у 2023 році, адже вони застаріли (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Модна сумка – важливий елемент будь-якого образу Новина оновлена 27 квітня 2023, 08:55
Модна сумка – важливий елемент будь-якого образу. Фото pexels.com

Аксесуари відіграють важливу роль у складанні стильного луку

Образ сучасної та стильної жінки вже неможливо уявити без різних аксесуарів: прикрас, шарфів та, звичайно ж, сумок. Про тренди сумок 2023 ми вже вам розповідали, а тепер хочемо поділитися тими моделями, які варто відкласти, адже вони стали антитрендами.

Стиліст іміджмейкер Катерина Дорошенко у своєму модному блозі поділилася публікацією, в якій наочно показала антитренди сумок 2023 року та чим їх стильно замінити. Також модний експерт зазначила, на які деталі та особливості цього аксесуара варто зупиняти свій вибір цього року.

Сумки 2023 року: тренди та антитренди

Якщо ви шукаєте базову модель, краще звернути увагу на лаконічний дизайн без перевантаження фурнітурою і декором. Фурнітура може вплинути на якість сумки, тому в бюджетних варіантах краще вибирати срібну фурнітуру.

Антитренди сумок 2023

Також слід звернути увагу на ремінці та ланцюжки. Контрастне окантування, особливо чорний колір на світлих сумках, може почати лущитися і зіпсувати вигляд сумки.

Антитренди сумок 2023

М’які, об’ємні та пухкі сумки дуже популярні, але актуальними є структуровані сумки з чіткими лініями.

Антитренди сумок 2023

Сумка-багет також тренд останніх сезонів і може стати окрасою вашого базового гардероба.

Антитренди сумок 2023

Рюкзаки трохи відійшли на задній план, але якщо вони вам подобаються, вибирайте мінімалістичні та структуровані моделі.

Антитренди сумок 2023

На вечірки та формальні заходи краще вибрати маленькі сумочки замість клатчів, щоб створити стильний та ефектний образ.

Антитренди сумок 2023
Антитренди сумок 2023

Раніше "Телеграф" розповідав, які речі стилісти рекомендують додати до весняного гардероба 2023 року. А ще ми писали, що із взуття зараз на піку трендів.

Теги:
#Мода #Жіноча мода #Сумки #Аксесуар #Стиль #Аксесуари