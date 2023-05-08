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Твидовый жакет можно носить с удовольствием: с чем сочетать, чтобы было стильно и современно (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Твидовый жакет можно носить стильно
Твидовый жакет можно носить стильно. Фото Getty Images

Они имеют отличный вид даже с леггинсами.

Популяризированный Коко Шанель жакет из твида стал иконическим предметом моды в середине прошлого столетия. С тех пор жакеты от Chanel и YSL стали определяющим элементом гардероба, а носим мы их с удовольствием до сих пор.

Если в прошлом, в 20 веке, твидовые жакеты комбинировались только традиционными элементами одежды, например, платьями, юбками и брюками, то сегодняшние модные образы базируются на сочетании разных стилей. Лучше всего эти комбинации смотрятся с денимом, шелком, мини-юбками и даже леггинсами!

Персональный стилист Ната Москаленко собрала самые красивые образы с твидовыми пиджаками, чтобы представительницы прекрасного пола смогли вдохновиться идеями стильных и современных лугов с этим пиджаком.

Как носить твидовый пиджак: стильные идеи

девушка твидовый жакет
девушка твидовый пиджак
девушка твидовый пиджак
девушка твидовый пиджак
девушка твидовый пиджак
девушка твидовый жакет
девушка твидовый жакет
девушка твидовый жакет

Кстати, твидовый пиджак выглядит очень стильно с современными джинсами. Телеграф писал, с какими еще элементами гардероба модно надевать джинсы в 2023 году.

Раньше мы рассказывали о самой трендовой обуви сезона 2023. Эту пару часто можно заметить не только на подиуме, но и в образах street-style звезд.

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#Мода #Тренды #Жакеты #Пиджаки