Твидовый жакет можно носить с удовольствием: с чем сочетать, чтобы было стильно и современно (фото)

Они имеют отличный вид даже с леггинсами.

Популяризированный Коко Шанель жакет из твида стал иконическим предметом моды в середине прошлого столетия. С тех пор жакеты от Chanel и YSL стали определяющим элементом гардероба, а носим мы их с удовольствием до сих пор.

Если в прошлом, в 20 веке, твидовые жакеты комбинировались только традиционными элементами одежды, например, платьями, юбками и брюками, то сегодняшние модные образы базируются на сочетании разных стилей. Лучше всего эти комбинации смотрятся с денимом, шелком, мини-юбками и даже леггинсами!

Персональный стилист Ната Москаленко собрала самые красивые образы с твидовыми пиджаками, чтобы представительницы прекрасного пола смогли вдохновиться идеями стильных и современных лугов с этим пиджаком.

Как носить твидовый пиджак: стильные идеи

Кстати, твидовый пиджак выглядит очень стильно с современными джинсами. Телеграф писал, с какими еще элементами гардероба модно надевать джинсы в 2023 году.

Раньше мы рассказывали о самой трендовой обуви сезона 2023. Эту пару часто можно заметить не только на подиуме, но и в образах street-style звезд.