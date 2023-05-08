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Твідовий жакет можна носити із задоволенням: з чим поєднувати, щоб було стильно і сучасно (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Твідовий жакет можна носити стильно
Твідовий жакет можна носити стильно. Фото Getty Images

Вони мають відмінний вигляд навіть з легінсами

Популяризований Коко Шанель жакет з твіду став іконічним предметом моди в середині минулого століття. З того часу жакети від Chanel та YSL стали визначальним елементом гардероба, а носимо ми їх з задоволенням й досі.

Якщо в минулому, у 20 столітті, твідові жакети комбінувалися лише традиційними елементами одяги, наприклад сукнями, спідницями та штанами, то сьогоднішні модні образи базуються на поєднанні різних стилів. Найкраще ці комбінації виглядають з денімом, шовком, міні-спідницями та навіть легінсами!

Персональний стиліст Ната Москаленко зібрала найкрасивіші образи з твідовими піджаками, щоб представниці прекрасної статі змогли надихнутись ідеями стильних і сучасних луків з цим піджаком.

Як носити твідовий піджак: стильні ідеї

дівчина твідовий жакет
дівчина твідовий піджак
дівчина твідовий піджак
дівчина твідовий піджак
дівчина твідовий піджак
дівчина твідовий жакет
дівчина твідовий жакет
дівчина твідовий жакет

До речі, твідовий піджак має дуже стильний вигляд з сучасними джинсами. "Телеграф" писав, з якими ще елементами гардероба модно вдягати джинси у 2023 році.

Раніше ми розповідали про найтрендовіше взуття сезону 2023. Цю пару часто можна помітити не лише на подіумі, але й в образах street-style зірок.

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#Мода #Тренди #Жакети #Піджаки