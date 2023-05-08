Твідовий жакет можна носити із задоволенням: з чим поєднувати, щоб було стильно і сучасно (фото)

Вони мають відмінний вигляд навіть з легінсами

Популяризований Коко Шанель жакет з твіду став іконічним предметом моди в середині минулого століття. З того часу жакети від Chanel та YSL стали визначальним елементом гардероба, а носимо ми їх з задоволенням й досі.

Якщо в минулому, у 20 столітті, твідові жакети комбінувалися лише традиційними елементами одяги, наприклад сукнями, спідницями та штанами, то сьогоднішні модні образи базуються на поєднанні різних стилів. Найкраще ці комбінації виглядають з денімом, шовком, міні-спідницями та навіть легінсами!

Персональний стиліст Ната Москаленко зібрала найкрасивіші образи з твідовими піджаками, щоб представниці прекрасної статі змогли надихнутись ідеями стильних і сучасних луків з цим піджаком.

Як носити твідовий піджак: стильні ідеї

До речі, твідовий піджак має дуже стильний вигляд з сучасними джинсами. "Телеграф" писав, з якими ще елементами гардероба модно вдягати джинси у 2023 році.

Раніше ми розповідали про найтрендовіше взуття сезону 2023. Цю пару часто можна помітити не лише на подіумі, але й в образах street-style зірок.